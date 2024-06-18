Bayramda et tüketenler aman dikkat! Bununla birlikte sakın kavurma yemeyin! Uzmanlar açıkladı

Uzmanlar, Kurban Bayramı'nda tüketilen kırmızı etin fazla alımının sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirttiler.İşte et tüketirken dikkat etmeniz gerekenler...
Uzmanlar, Kurban Bayramı'nda tüketilen kırmızı etin fazla alımının sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirttiler.İşte et tüketirken dikkat etmeniz gerekenler...
KAVURMA YERİNE BUNU YAPIN
🍖 Kırmızı et tüketiminin arttığı bu dönemde, kavurma yerine ızgara, mangal veya haşlama yöntemlerini tercih edin.
🥗 Etin yanında mutlaka C vitamini içeren yeşil salatalar ve sebzeler tüketin.
🥤 Şekerli içeceklerden uzak durun. Ayran, şalgam suyu veya maden suyu gibi alternatiflere yönelin.
🍬 Tatlı tüketiminde de şerbetli tatlılar yerine dondurma veya sütlü tatlıları tercih edin.
⚠️ ETİ GAZLI İÇECEKLERLE YERSEK NE OLUR?
🍖 Sindirim sorunlarına neden olabilir.
🥤 Sindirimi zorlaştırabilir ve şişkinlik yapabilir.
📉 Besin emilimini azaltabilir.
💧 Hidrasyon dengesini bozabilir.