Vantilatör açıkken sakın ama sakın uyumayın! Uzmanlar resmen yalvarıyor

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Yaz aylarının gelmesiyle birlikte vantilatörler, sıcak havalarda serinlemek için sıklıkla tercih edilen bir çözüm olmaktadır. Ancak bu pratik cihazın kullanımı bazı sağlık riskleri de taşıyabilir.

YÜZ FELCİNE SEBEP OLABİLİR Vantilatör kullanımıyla doğrudan felç olma arasında bilimsel bir bağlantı bulunmamaktadır. Ancak uzun süreli ve yoğun hava akımına maruz kalmak, özellikle yüz ve boyun bölgesinde kas sertliği ve ağrılara yol açabilir. Bu durum, bazen yüz felci olarak bilinen "Bell's Palsy" ile karıştırılabilir.