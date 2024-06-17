Vantilatör açıkken sakın ama sakın uyumayın! Uzmanlar resmen yalvarıyor

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte vantilatörler, sıcak havalarda serinlemek için sıklıkla tercih edilen bir çözüm olmaktadır. Ancak bu pratik cihazın kullanımı bazı sağlık riskleri de taşıyabilir.
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte vantilatörler, sıcak havalarda serinlemek için sıklıkla tercih edilen bir çözüm olmaktadır. Ancak bu pratik cihazın kullanımı bazı sağlık riskleri de taşıyabilir.
YÜZ FELCİNE SEBEP OLABİLİR
Vantilatör kullanımıyla doğrudan felç olma arasında bilimsel bir bağlantı bulunmamaktadır. Ancak uzun süreli ve yoğun hava akımına maruz kalmak, özellikle yüz ve boyun bölgesinde kas sertliği ve ağrılara yol açabilir. Bu durum, bazen yüz felci olarak bilinen "Bell's Palsy" ile karıştırılabilir.
VANTİLATÖRÜN ZARARLARI
Cilt ve Solunum Yollarının Kuruması: Vantilatörler, havadaki nemi azaltarak cildin ve solunum yollarının kurumasına yol açabilir. Bu durum, gözlerde, burun ve boğazda kuruluk veya tahrişe neden olabilir.
Kas Ağrıları: Uzun süreli doğrudan hava akımına maruz kalmak, özellikle soğuk hava üfleyen vantilatörlerde, sabahları boyun ve sırt ağrılarına sebep olabilir. Kaslarınızın sertleşmesine veya ağrımasına yol açabilir.
Alerji ve Astım Belirtilerinin Kötüleşmesi: Vantilatörler, odadaki toz ve polen gibi alerjenleri havada dolaştırarak alerjik reaksiyonlara veya astım belirtilerinin kötüleşmesine neden olabilir.
Soğuk Algınlığı Riski: Özellikle doğrudan yüzünüze üflenirse, vantilatörler vücut ısınızı düşürerek soğuk algınlığı veya enfeksiyon riskini artırabilir.