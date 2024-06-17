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En iyi kasapta bile yok! Kurban etinden evde sucuk tarifi: 1 KG kıyma ile kurutmadan, makinesiz kolay sucuk yapımı

Sucuk, çeşitli öğünlerde severek tükettiğimiz bir lezzet olmakla birlikte, marketlerde satılan işlenmiş ürünlerin içerdiği katkı maddeleri sağlık açısından kaygı yaratabilir. Ancak endişelerinizi bir kenara bırakarak, kendi elinizle hazırlayacağınız doğal sucuklarla bu lezzeti güvenle tüketebilirsiniz. İşte, kurban bayramı eti kullanarak hazırlayabileceğiniz, sağlıklı ve tamamen doğal malzemelerle zenginleştirilmiş ev yapımı sucuk tarifi...

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Giriş Tarihi 18 Haziran 2024, 09:48 Güncelleme 18 Haziran 2024, 09:48
En iyi kasapta bile yok! Kurban etinden evde sucuk tarifi: 1 KG kıyma ile kurutmadan, makinesiz kolay sucuk yapımı

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Kurban etini farklı bir lezzetle değerlendirmek isteyenler için Kayseri yöresine ait enfes bir sucuk içi tarifi paylaşıyoruz. Bu tarif, kahvaltı sofralarınıza, tost, sandviç ve hatta pizzalarınıza yoğun bir lezzet katmak için ideal!

MALZEMELER

  • 1 kg yağlı dana kıyması
  • 2 yemek kaşığı tatlı toz kırmızı biber
  • 1 yemek kaşığı acı toz kırmızı biber (isteğe bağlı)
  • 1 yemek kaşığı kimyon
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 5-6 diş sarımsak
  • Tuz (isteğe göre)

YAPILIŞI

Hazırlık: Sarımsakları ezerek başlayın. Kıyma, tatlı toz kırmızı biber, acı toz kırmızı biber (tercihe bağlı), kimyon, karabiber ve sarımsağı geniş bir kapta iyice yoğurun.

Baharat Ayarı: Baharat miktarını damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Acı sevenler için daha fazla acı biber eklenebilir.

Yoğurma: Malzemeler iyice karıştıktan sonra, tuz ekleyin ve tekrar yoğurun. Yoğurma işlemi, malzemelerin birbirine iyice özleşmesini sağlamak için önemlidir.

Dinlendirme: Yoğurduğunuz sucuk harcını, streç filmle sararak veya hava almayacak bir kapta buzdolabında en az 3-4 saat dinlendirin. Bu süre, baharatların ve sarımsağın lezzetini ete geçirmesine yardımcı olur.

Şekillendirme: Dinlenen harcı dolaptan çıkarıp, sucuk şekline getirin. Bunun için streç film veya streçle kaplanmış bir poşet yardımıyla, elinizle bastırarak şekil verin. Kalıp, sucuğunuzun kolayca dilimlenmesini sağlar.

Saklama: Şekillendirilmiş sucukları tekrar streç filmle sararak veya hava almayacak şekilde bir kapta saklayın. Dondurucuda uzun süre saklayabilirsiniz.

Evde yapılan bu sucuk, içerisinde katkı maddeleri bulunmadığı için sağlıklı ve doğal bir seçenek sunar. Kendi damak zevkinize göre baharatları ayarlayabilir, ailenizle güvenle tüketebilirsiniz. Ev yapımı sucuk tarifiyle mutfakta keyifli zaman geçirmenizi dileriz!

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