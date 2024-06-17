PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Çamaşır makinesine 1 adet bulaşık süngeri atın! Yanlış duymadınız! Ev hanımlarının o derdine derman olacak

Çamaşır makinesine bulaşık süngeri atın! Evet, yanlış duymadınız! Kullanmadığınız bir bulaşık süngeri, çamaşırlarınızın bambaşka bir hale gelmesini sağlayabilir. İşte çamaşır makinesine bulaşık süngeri atmanın faydası...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 17 Haziran 2024, 23:39 Güncelleme 17 Haziran 2024, 23:39
Çamaşır makinesine 1 adet bulaşık süngeri atın! Yanlış duymadınız! Ev hanımlarının o derdine derman olacak

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Kullanmadığınız bir bulaşık süngeri, çamaşırlarınızda inanılmaz bir fark yaratabilir. Bu basit ama etkili yöntem,in faydalarını duyunca çok şaşıracaksınız. İşte detaylar...

ÇAMAŞIR MAKİNESİNE SÜNGER KOYMANIN MUCİZEVİ FAYDALARI

1. Tüy ve Kılları Toplar: Çamaşır makinesine eklenen bulaşık süngeri, kirli çamaşırlardaki tüyleri, kılları ve saçları etkin bir şekilde toplar. Bu sayede, çamaşırlarda istenmeyen tüy kalıntılarının oluşması önlenir.

2. Kuruma Süresini Kısaltır: Sünger, çamaşırlardaki fazla nemi emer. Bu sayede, çamaşırlarınızın daha hızlı kurumasına yardımcı olur. Özellikle havlu ve battaniye gibi kalın dokulu ürünlerde kuruma süresini önemli ölçüde kısaltır.

3. Çamaşırlara Yumuşaklık Kazandırır: Çamaşır makinesinde kullanılan sünger, çamaşırlara yumuşaklık kazandırır. Bu sayede, ek yumuşatıcı kullanmanıza gerek kalmaz.

4. Çamaşırlara Zarar Verme Riskini Azaltır: Sünger, çamaşırlara nazik davranarak kumaşların zarar görmesini önler. Özellikle hassas kumaşlar için bu yöntem oldukça faydalıdır.

NASIL KOYULUR?

  • Temiz bir bulaşık süngerini ıslatın ve iyice sıkın.
  • Sıkılmış süngeri çamaşır makinesinin tamburuna atın.
  • Çamaşırlarınızı ekleyin ve normal yıkama programında yıkayın.
  • Yıkama işlemi bittikten sonra süngeri tamburdan çıkarın.
Kurban etinden evde sucuk tarifi: En iyi kasapta bile yok! 1 KG kıyma ile kurutmadan, makinesiz kolay sucuk yapımıKurban etinden evde sucuk tarifi: En iyi kasapta bile yok! 1 KG kıyma ile kurutmadan, makinesiz kolay sucuk yapımı
Kurban etinden evde sucuk tarifi: En iyi kasapta bile yok! 1 KG kıyma ile kurutmadan, makinesiz kolay sucuk yapımı

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Teşkilatlarına bayram mesajı! Filistin vurgusu: Kana susamış İsrail durdurulmalı
İstanbul Sarıyer’de otluk alanda yangın çıktı: Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Esas hedef Anadolu’nun güzide toprakları! İsrail ordusu Arz-ı Mev’ud’u kolluyor... Siyonistin haritalı hezeyanı
Fitch Ratings flaş Türkiye raporu! Büyüme beklentisi 2,8’den yüzde 3,5’e yükseldi
Alman Bild duyurdu! Eli kanlı Netanyahu’nun çağrısı Blinken’i harekete geçirdi: Katliam için yeni silah desteği | İsrail’in zayıfladığını itiraf etti
Siyasette ’bayram’ havası! CHP ve MHP’den AK Parti’ye ziyaret: Cumhur dimdik ayakta mesajı | Heyetler ne konuştu?
Siyonist basın duyurdu: İsrail Başbakanı Netanyahu Savaş Kabinesini feshetti
Montella Türkiye - Gürcistan maçı 11’ini belirledi! Arda Güler ve Kenan Yıldız sahada olacak
Ulaşımda rekor bayramı! İstanbul Havalimanı, Antalya Havalimanı ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü...
Galatasaray’dan orta sahaya çifte dünya yıldızı!
Kemikleri 316 gün sonra bulunmuştu! Korhan Berzeg soruşturmasında ’Tina’ muamması: Olay yerinde bulunan şahsi eşyaları ilk kez görüntülendi
EURO 2024’ün yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor! Turnuva sonrası imzayı atacak
İstanbul trafik yoğunluğu ne durumda? Trafik nasıl? Kurban Bayramı’nın 2. günü trafik yoğunluğu yüzde 36
Başkan Erdoğan’dan bayram diplomasisi
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye 2. Zaha çalımı! Dev transfer geliyor
SON DAKİKA