2025 Kurban Bayramı ne zaman, hangi aya denk geliyor? Seneye Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek? 2025 resmi ve dini bayram tarihleri!

Kurban Bayramı 2025

Kurban Bayramı, Müslümanlar için en önemli dini bayramlardan biridir ve genellikle 4 gün süren bu bayramda kurban kesme ibadeti gerçekleştirilir. 2025 yılı Kurban Bayramı tarihleri ise şu şekildedir:

6 Haziran 2025 Cuma: Kurban Bayramı Arifesi

7 Haziran 2025 Cumartesi: Kurban Bayramı 1. Günü

8 Haziran 2025 Pazar: Kurban Bayramı 2. Günü

9 Haziran 2025 Pazartesi: Kurban Bayramı 3. Günü

10 Haziran 2025 Salı: Kurban Bayramı 4. Günü

Kurban Bayramı'nın arifesi 6 Haziran Cuma gününe denk geliyor. Bu da hafta sonu ile birleşerek tatilin daha da uzun sürebileceği anlamına geliyor. 7-8-9-10 Haziran tarihlerinde ise bayram devam edecek ve dört günlük bir bayram tatili yaşanacak.