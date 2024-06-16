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Zeka testi: Resimdeki panda nerede? 1247 kişiden sadece 13'ü 8 saniyede bulabildi

İnsan zekasını zorlayan yeni bir görsel bulmaca, sosyal medyada hızla yayılıyor. Siyah beyaz kapsüllerin karışık bir düzen içinde yer aldığı bu görselde gizlenmiş bir panda var ve onu bulmak hiç de kolay değil. Görsel "Bu kapsüllerin içerisinde gizlenen pandayı görebiliyor musunuz?" sorusuyla birlikte bulmaca severlere meydan okuyor.

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Giriş Tarihi 16 Haziran 2024, 11:21 Güncelleme 16 Haziran 2024, 11:21
Zeka testi: Resimdeki panda nerede? 1247 kişiden sadece 13’ü 8 saniyede bulabildi

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Bu zeka testinde çok sayıda siyah beyaz kapsül arasında gizlenmiş bir panda bulunuyor. Ortalamanın üzerinde bir zekaya sahip kişilerin bu pandayı sadece 9 saniyede fark edebildiği belirtiliyor. Bulmaca, görsel algı ve dikkat yeteneklerinizi sınamak için tasarlanmış durumda.

RESİMDEKİ PANDA NEREDE?

Pandayı bulmak zor gibi görünse de bazı ipuçları işinizi kolaylaştırabilir. Öncelikle, görselin sol orta kısmına odaklanın.

Panda kapsüllerin arasına öyle bir şekilde gizlenmiş ki sadece dikkatli gözler onun kulaklarını, burnunu ve gözlerini teşhis edebilir.

Bu tür görsel zeka testleri özellikle pandemi döneminde evlerde vakit geçirenler arasında popüler hale geldi. Sosyal medya üzerinden paylaşılan bu bulmacalar hem eğlenceli zaman geçirmenize yardımcı oluyor hem de zihinsel becerilerinizi test etmenize olanak tanıyor.

Gizli pandayı bulabilmek için görseli büyütün ve her bir detayı inceleyin. İlk denemede başarısız olursanız pes etmeyin. Çoğu insan, panda yerine sadece kapsüllere odaklandığı için bulmakta zorlanıyor. Ancak bir kez fark ettiğinizde sonraki seferlerde pandayı çok daha hızlı bir şekilde bulabilirsiniz.

Bu görsel zeka testi, sadece zekanızı test etmekle kalmıyor, aynı zamanda görsel algınızı ve detaylara verdiğiniz önemi de ortaya koyuyor.

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