Bayramda kargolar açık mı? Kurban Bayramı kargo çalışma saatleri 2024: MNG, Yurtiçi, Trendyol Express, PTT...

Kurban Bayramı, 16 Haziran'da başlayıp 19 Haziran'a kadar devam edecek ve bu süre zarfında bazı sektörlerin çalışma durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Özellikle kargo hizmetleri, bayram süresince nasıl işleyecek sorusu önem kazanıyor.