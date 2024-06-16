Bayramda kargolar açık mı? Kurban Bayramı kargo çalışma saatleri 2024: MNG, Yurtiçi, Trendyol Express, PTT...

Kurban Bayramı, 16 Haziran'da başlayıp 19 Haziran'a kadar devam edecek ve bu süre zarfında bazı sektörlerin çalışma durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Özellikle kargo hizmetleri, bayram süresince nasıl işleyecek sorusu önem kazanıyor.
Kurban Bayramı, 16 Haziran'da başlayıp 19 Haziran'a kadar devam edecek ve bu süre zarfında bazı sektörlerin çalışma durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Özellikle kargo hizmetleri, bayram süresince nasıl işleyecek sorusu önem kazanıyor.
AREFE GÜNÜ KARGOLAR AÇIK MI?
Bayram süresince kargolar kapalı olacak. Arefe günü ise kargoların yarım gün çalışması bekleniyor.
Yurtiçi, MNG, PTT, Aras Kargo, Sürat Kargo, Hepsijet, Trendyol Ekspress kargo resmi tatillerde ve Pazar günü çalışmıyor. Kargoların 15 Haziran Cumartesi günü teslimat yapıp yapmadığı ile ilgili güncel bilgiyi kargo müşteri hizmetleri aracılığıyla öğrenmeniz mümkün.
BAYRAMDA KARGOLAR AÇIK MI?
Her dini - resmi tatillerde olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da kargolar çalışmayacak.
BAYRAMDAN SONRA KARGOLAR NE ZAMAN ÇALIŞACAK?
Kargo firmaları 20 Haziran'da hizmet vermeye devam edecek.