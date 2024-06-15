Zeka testi: Civcivlerin içindeki gizli kedi nerede? 699 kişiden 10’u 8 saniyede bulabildi...

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Özellikle, civcivler arasına gizlenmiş bir yavru kedi resmini belirlememizi talep eden bu optik illüzyon testi, pek çok katılımcının zorlandığı bir meydan okuma sunuyor. Siz de bu zorlu testte yer alan gizli görseli 9 saniyelik süre içerisinde ayırt edebilir misiniz?

Sadece 10 Kişi Başarabildi: Optik İllüzyonla Zeka Sınavı Bu etkileyici görsel zeka testi, dikkat ve zeka becerilerini zorlayan ayrıntıları ile ön plana çıkar. Türkiye genelinde gerçekleştirilen bu sınavda, 592 katılımcı arasından yalnızca 10'u civciv görselleri içinde saklanan yavru kediyi dokuz saniye içinde tespit edebildi. Çoğunlukla civcivlerin arasında kaybolan yavru kedi görseli, gözlem yeteneklerinin sınırlarını zorlamaktadır.