Diyanet’e göre kurban namazı var mı, kaç rekat? Kurban kestikten sonra kılınan namaz var mı? Nafile namazı nasıl kılınır?

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İslam alemi için önemli bir bayram olan Kurban Bayramı'na kavuşuyoruz. Bu özel dönem, birlik, beraberlik ve yardımlaşmanın ön planda olduğu anlamlı bir zaman dilimi olarak kutlanıyor. Müslümanlar, bu bayram vesilesiyle kurban kesimi yaparak Allah'a yaklaşmanın yanı sıra, ihtiyaç sahibi insanlara yardım eli uzatma geleneğini sürdürüyorlar.

KURBAN KESTİKTEN SONRA NAMAZ KILMAK GEREKİR Mİ? DİYANET AÇIKLADI! Esas olarak kurban namazı diye bir namaz yoktur. Bu namazın dinî bir gereklilik olduğu inancı veya kanaati yanlıştır. Ancak kişi nâfile namaz kılınması mekruh olmayan bir vakitte, sebepli veya sebepsiz dilediği kadar nâfile namaz kılabilir. Kurban kesen kişi de böyle bir ibadeti yapma imkânına kavuştuğu için Allah'ın verdiği nimete şükür olarak iki rek'at nâfile namaz kılabilir.