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Diyanet'e göre kurban namazı var mı, kaç rekat? Kurban kestikten sonra kılınan namaz var mı? Nafile namazı nasıl kılınır?

Kurban Bayramı, Müslümanlar için dini vecibelerin yerine getirildiği önemli bir zaman dilimi olarak kabul ediliyor. Bu kutsal bayramın en önemli ibadetlerinden biri ise kurban kesimidir. Ancak, kurban kesiminin ardından kılınması gereken özel bir namaz var mı, bu konu şu sıralar merak edilmeye başlandı. İşte konu hakkında detaylar...

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Giriş Tarihi 15 Haziran 2024, 08:54 Güncelleme 15 Haziran 2024, 09:07
Diyanet’e göre kurban namazı var mı, kaç rekat? Kurban kestikten sonra kılınan namaz var mı? Nafile namazı nasıl kılınır?

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İslam alemi için önemli bir bayram olan Kurban Bayramı'na kavuşuyoruz. Bu özel dönem, birlik, beraberlik ve yardımlaşmanın ön planda olduğu anlamlı bir zaman dilimi olarak kutlanıyor. Müslümanlar, bu bayram vesilesiyle kurban kesimi yaparak Allah'a yaklaşmanın yanı sıra, ihtiyaç sahibi insanlara yardım eli uzatma geleneğini sürdürüyorlar.

KURBAN KESTİKTEN SONRA NAMAZ KILMAK GEREKİR Mİ? DİYANET AÇIKLADI!

Esas olarak kurban namazı diye bir namaz yoktur. Bu namazın dinî bir gereklilik olduğu inancı veya kanaati yanlıştır. Ancak kişi nâfile namaz kılınması mekruh olmayan bir vakitte, sebepli veya sebepsiz dilediği kadar nâfile namaz kılabilir. Kurban kesen kişi de böyle bir ibadeti yapma imkânına kavuştuğu için Allah'ın verdiği nimete şükür olarak iki rek'at nâfile namaz kılabilir.

NAFİLE NAMAZ NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

Kurban kesildikten sonra şükür niyetine nafile namazı kılmak isteyen kişiler de, abdest aldıktan sonra kalben niyet eder. Daha sonra da;

1.Rekat: Şükür namazına "Niyet ettim Allah rızası için Şükür Namazı kılmaya" diyerek niyet edilir. Ardından "Allahu Ekber" diyerek tekbir alınır ve namaza başlanır. Sübhaneke okunur ve euzü besmele çekildikten sonra da Fatiha suresi okunmaya başlar. Daha sonra da Kur'an'dan kısa bir sure ya da üç ayet uzunluğunda çeşitli ayetler okunur.

"Allahu Ekber" denir ve ardından da Rükûa eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" ise üç defa denir. Rükûdan doğrulur ve "Semi Allahu limen hamide, Rabbena lekel Hamd" denir. Daha sonra ise, "Allahu Ekber" denir ve ardından da secdeye gidilir. Secdede üç defa "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denilerek doğrularak oturulur. Daha sonra tekrar "Allahu Ekber" denir ve ardından secdeye gidilir. Secdede üç defa "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

2.Rekat: Ayağa kalkarak kıyama doğru durulur. Ardından besmele çekildikten sonra da Fatiha suresi okunur. Kur'an'dan kısa bir sure ya da üç ayet kadar uzunlukta istenen ayetler okunur. "Allahu Ekber" denilerek Rükûa eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç defa denir.

Rükûdan doğrularak da "Semi Allahu limen hamide ve Rabbena lekel Hamd" denilir. Daha sonra da secdeye gidilir. Oturarak Allâhumme Bârik ve Rabbenâ, Ettahiyyatu ve Allâhumme salli duaları okunur. "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diyerek sağa ve sola doğru selam vererek namaz tamamlanır.

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