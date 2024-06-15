SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Kimler kurban kesebilir? Kurban kesmek farz mı, vacip mi? Kurban ibadetinin mahiyeti ve hükmü nedir?

Türkiye ve dünya genelindeki milyonlarca Müslüman, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte heyecanla hazırlıklarını sürdürüyor. Bu yıl Kurban Bayramı, 16 Haziran Pazar günü başlayacak ve inananlar, bu kutsal gün vesilesiyle kurban ibadetini yerine getirecek. Kurban kesimi, dinimizde önemli bir ibadet olup, müminler için manevi bir bağış ve dayanışma örneği olarak kabul ediliyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 15 Haziran 2024, 08:54 Güncelleme 15 Haziran 2024, 09:01
Kimler kurban kesebilir? Kurban kesmek farz mı, vacip mi? Kurban ibadetinin mahiyeti ve hükmü nedir?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye ve dünya genelindeki Müslümanlar, Kurban Bayramı öncesinde kurban ibadeti hakkında bilgi edinme arayışına giriyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, bu kutsal ibadet hakkında aydınlatıcı açıklamalarda bulundu. İşte kurban kesmekle ilgili merak edilen soruların yanıtları...

Kurban ibadetinin mahiyeti ve hükmü nedir?

Sözlükte yaklaşmak, Allah'a (c.c.) yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban, dinî bir terim olarak, Allah'a yaklaşmak ve O'nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder.

Kurban Bayramı'nda kesilen kurbana "udhiyye", hacda kesilen kurbana ise "hedy" denir.
Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, İlâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenâb-ı Hakka yaklaşmakta, hem de maddî durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır.

Bu ibadetin ruhunda Hakk'a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir Müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.



Mezheplerin çoğuna göre, udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâyetü'l-müctehid, 1/429).

Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğinânî, el-Hidâye, 8/146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- Müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.

KİMLER KURBAN KESMELİ?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın konuya ilişkin açıklaması şu şekildedir: Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, İlâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenâb-ı Hakka yaklaşmakta, hem de maddî durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır. Bu ibadetin ruhunda Hakk'a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir Müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

NE ZAMANA KADAR KURBAN KESİLEBİLİR?

Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154).

Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436)."

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
10 milyon kişi yollara düştü! Bayram tatili başladı: Fırsatçının iştahı kabardı I Fiyatlar cep yaktı...
Memduh Paşa Yalısı’nda Oscar’lık soygun! Paralar kaportacıda çıktı! Plan 1.5 yıl önce yapılmış
İHH
15 Temmuz Köprüsü trafiğe kapatıldı! Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi: Dikkat çeken SMA detayı | Yerlikaya: Şüpheli teslim alındı
İtalya’daki G7 Liderler Zirvesi’nin sonuç bildirisi yayınlandı: İki devletli çözüm vurgusu
HAVA DURUMU | Bayramda hava nasıl olacak? Sıcaklıklara kısa bir mola! Ardından tekrar gelecek! Meteorolojiden 3 bölgeye uyarı
Diyanet il il Kurban Bayramı namaz saatleri 2024! Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir namaz vakitleri listesi
Vergide 2 yeni uygulama geliyor| Çalışmalar hızlandı! Bayramdan sonra Meclis’te! İşte paketin detayları
Merkez Bankası’nın anket tahmini yenilendi! SSK BAĞKURLUYA YENİ HESAP ÇIKTI! Temmuz 2024’te maaşlara en az...
Merkez’in anketi sonrası fark değişti! Memur ve memur emeklisi ne kadar, kaç TL maaş alacak? Öğretmen, polis, hemşire, doktor...
Patates toprak altında kaldı! Tarlada fiyatı 3-4 liraya kadar düştü
Başkan Erdoğan’ın İtalya seferi! Meloni karşıladı Gazze diplomasisi başladı
Katil anne Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur ABD’de yakalandı! Acılı aile A Haber’e konuştu: Adalet yerini bulacak | İade süreci nasıl olacak?
Panzer ezdi geçti! EURO 2024’ün açılış maçında Almanya İskoçya’yı 5-1 yendi
Dijital piyasalara yeni düzenleme! Kanunda değişiklik geliyor: Rekabet ihlaline geçit verilmeyecek!
SON DAKİKA