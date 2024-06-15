Kurban kesim vakti ne zaman başlar, biter? Diyanet’e göre kurban bayramın kaçıncı günü, saat kaçta kesilmeli? Son gün kurban kesilir mi?

Müslümanlar için kutsal bir zaman dilimi olan Kurban Bayramı geldi çattı. Bayramın önemli bir ibadet olan kurban kesmek, dinî vecibelerini yerine getirmek isteyenler için büyük bir anlam taşıyor. Bu dini uygulama, inananlar için hem manevi bir ibadet hem de Allah'a yaklaşmanın bir yolu olarak kabul ediliyor. Kurban kesimiyle birlikte, toplum içinde dayanışma ve yardımlaşma ruhu da ön plana çıkıyor, bu da bayramın sosyal boyutunu güçlendiriyor.

Hanefîler'e göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğinânî, el-Hidâye, 7/154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise bayramın 4. günü gün batana kadar kurban kesilebilir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, 4/383; İbn Rüşd, Bidâyetü'l-müctehid, 1/436).

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş, temel ihtiyaçları ve borçlarından başka nisap miktarı mala sahip olup seferi olmayan her Müslümanın yerine getirmekle yükümlü olduğu malî bir ibadettir. Bu malın artıcı (nâmî) olup olmadığına ve üzerinden bir yıl geçip geçmediğine bakılmaz. Buna göre yukarıda zikredilen şartları taşıyıp, temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80,18 gr. altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir.