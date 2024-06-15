Kurban Bayramı süresince bankaların çalışma düzeni ve işlem saatleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bankaların kapalı olduğu günlerde EFT ve havale işlemlerinin nasıl yapılacağı ise akıllarda yer alıyor. Peki, Kurban Bayramı'nda bankalar açık mı, kapalı mı 2024? Havale, EFT hesaba geçer mi? Borsa ne zaman açılacak? İşte merak edilenler!

2024 yılı için Kurban Bayramı tatili sürecinde, özellikle devlet daireleri ve bazı özel sektör kurumları için izinler söz konusu olacak. Resmi tatil olarak belirlenen günlerde kamu çalışanları, memurlar, belediye personeli ve öğretmenler için perşembe ve cuma günleri dahil olmak üzere 9 günlük bir tatil öngörülüyor.

Fakat özel sektörde faaliyet gösteren bankalar, bu izin kapsamında değildir. Ancak bayram boyunca banka şubelerinin kapalı olacağını belirtmek gerekir. Buna rağmen, bankaların dijital platformları, ATM'leri ve internet bankacılığı gibi araçları 24 saat hizmet vermeye devam edecektir.

EFT VE HAVALE İŞLEMLERİ NE ZAMAN HESABA GEÇER?

Kurban Bayramı süresince, aynı banka içinde gerçekleştirilen havale işlemleri hesaplara anında yansıyabilir. Ancak farklı bankalar arasında yapılan EFT işlemleri, tatil günlerinde işleme alınmayacak ve tatil sonrasında ilk iş gününde hesaplara geçecektir.