SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Kargolar yarın açık mı, bayramda çalışıyor mu? Arefe ve Kurban Bayramı kargo çalışma saatleri 2024: MNG, Yurtiçi, Trendyol Express, PTT...

Yaklaşan 2024 Kurban Bayramı öncesinde kargo hizmetleri ile ilgili yoğun bir merak söz konusu. Vatandaşlar, bayram süresince kargoların işlemesi ve gönderimlerin yapılıp yapılmayacağı konusunda bilgi sahibi olmak istiyorlar. Peki kargolar yarın açık mı, bayramda çalışıyor mu? İşte Arefe ve Kurban Bayramı kargo çalışma saatleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 15 Haziran 2024, 14:40 Güncelleme 15 Haziran 2024, 14:40
Kargolar yarın açık mı, bayramda çalışıyor mu? Arefe ve Kurban Bayramı kargo çalışma saatleri 2024: MNG, Yurtiçi, Trendyol Express, PTT...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Kurban Bayramı, 16 Haziran'da başlayıp 19 Haziran'a kadar devam edecek ve bu süre zarfında bazı sektörlerin çalışma durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Özellikle kargo hizmetleri, bayram süresince nasıl işleyecek sorusu önem kazanıyor.

AREFE GÜNÜ KARGOLAR AÇIK MI?

Bayram süresince kargolar kapalı olacak. Arefe günü ise kargoların yarım gün çalışması bekleniyor.

Yurtiçi, MNG, PTT, Aras Kargo, Sürat Kargo, Hepsijet, Trendyol Ekspress kargo resmi tatillerde ve Pazar günü çalışmıyor. Kargoların 15 Haziran Cumartesi günü teslimat yapıp yapmadığı ile ilgili güncel bilgiyi kargo müşteri hizmetleri aracılığıyla öğrenmeniz mümkün.

BAYRAMDA KARGOLAR AÇIK MI?

Her dini - resmi tatillerde olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da kargolar çalışmayacak.

BAYRAMDAN SONRA KARGOLAR NE ZAMAN ÇALIŞACAK?

Kargo firmaları 20 Haziran'da hizmet vermeye devam edecek.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan CHP’li Özgür Özel’in Bahçeli sözlerine tepki: Onlar ne yaparsa yapsın! Cumhur İttifakı bir 6’lı masa değildir
Başkan Erdoğan’dan İspanya ve İtalya dönüşü uçakta önemli açıklamalar
İHH
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde SMA yazılı araçla eylem! Eylemcinin ifadesi ortaya çıktı! Adliyeye sevk edildi
Başkan Erdoğan’dan Kurban Bayramı mesajı: Zafer inşallah Filistin halkının olacaktır
Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur ABD’de nasıl yakalandı | İngiliz basını yazdı! Küba’ya mı kaçacaklardı! Üzerlerinde yüklü miktarda para ele geçirildi
Diyanet il il Kurban Bayramı namaz saatleri 2024! Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir namaz vakitleri listesi
Türkiye merkez ülke olacak! Moskova ve Ankara’dan enerjide kritik hamle! Bu yıl faaliyete geçiyor
Hacı adayları Arafat’ta: Kurban Bayramı’nın ilk günü Büyük şeytana yedi taş atılacak!
Başkan Erdoğan’dan İtalya’da Gazze diplomasisi: ABD Başkanı Biden ile görüştü
Kate Middleton Buckingham Sarayı’ndan ayrıldı! Sosyal medyadan duyurmuştu: İlk görüntüler geldi
Yaprak Dökümü’nün kahveci Ahmet’i Yusuf Atala tutuklandı! 10 milyarlık vurgun
9 günlük göç bayram göçü: Vatandaşlar havalimanı ve otogara akın etti | İşte karayollarındaki son trafik durumu...
İsrail saldırıları durdurmuyor! BM kara listeye almıştı: Gazze’de 15 binden fazla çocuk öldürüldü
Memduh Paşa Yalısı’nda Oscar’lık soygun! Paralar kaportacıda çıktı! Plan 1.5 yıl önce yapılmış
SON DAKİKA