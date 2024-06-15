Civcivlerin içindeki gizli kedi nerede? Zeka testi: 699 kişiden 10’u 8 saniyede bulabildi

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Özellikle civcivler arasına gizlenmiş bir yavru kedi resmini bulmayı talep eden bu optik illüzyon testi, katılımcıların gözlerini ve zekalarını zorlayan bir meydan okuma sunuyor. Görselin karmaşıklığı, birçok kişinin bulmayı zorlaştırdığı bir detay gizemini taşıyor.

Sadece 10 Kişi Başarabildi: Optik İllüzyonla Zeka Sınavı Bu etkileyici görsel zeka testi, dikkat ve zeka becerilerini zorlayan ayrıntıları ile ön plana çıkar. Türkiye genelinde gerçekleştirilen bu sınavda, 592 katılımcı arasından yalnızca 10'u civciv görselleri içinde saklanan yavru kediyi dokuz saniye içinde tespit edebildi. Çoğunlukla civcivlerin arasında kaybolan yavru kedi görseli, gözlem yeteneklerinin sınırlarını zorlamaktadır.