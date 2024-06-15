Bulmaca testi: Timsah resmindeki 3 fark nerede? 255 kişiden sadece 2’si başarabildi

Bu yeni görsel test, kullanıcılarına bataklık bir ortamda çekilmiş iki neredeyse aynı görünen fotoğraf sunuyor. Görev oldukça basit gibi görünse de aslında oldukça zorlayıcı. İki resim arasındaki üç farkı 15 saniye içinde bulmanız gerekiyor. İlk bakışta fark edilmesi güç olan bu detaylar dikkat ve odaklanma becerilerini maksimum seviyeye çıkarmayı gerektiriyor.