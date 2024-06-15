Kurban Bayramı için geri sayım devam ediyor. Bu kapsamda vatandaşlar bayram öncesinde son hazırlıklarını yapmaya başladılar. Bu süreçte kuaför ve berberlerin çalışma durumu ise merak konusu oldu. Özellikle arefe gününde kuaför ve berberlerin açık olup olmadığı sorusu gündeme geldi. Peki, Arefe ve Kurban Bayramı'nda kuaförler, berberler açık mı? 16-17-18-19 Haziran 2024 bayramda kuaförler, güzellik salonları çalışıyor mu? İşte detaylar!
AREFE GÜNÜNDE BERBER VE KUAFÖRLER AÇIK MI?
Kurban Bayramı arifesinde, yani bayramdan bir gün önce, berber ve kuaförlerin çoğu hizmet vermeye devam ediyor. Bayram yoğunluğunu göz önünde bulundurarak, birçok işletme gece 24.00'a kadar açık kalma kararı alıyor. Bu sayede, bayram öncesi son hazırlıklarını tamamlamak isteyen vatandaşlar için büyük bir kolaylık sağlanmış oluyor.
KURBAN BAYRAMI'NDA KUAFÖRLER AÇIK MI?
Kurban Bayramı'nın ilk günü, işletmelerin açılıp açılmayacağı tamamen kuaförlerin ve berberlerin tercihine bağlı. Bazı yerler, bayramın ilk günü kapalı olmayı tercih ederken, bazıları müşterilerine hizmet vermeye devam edebilir. Planınızı yapmadan önce mutlaka gideceğiniz kuaför veya berber ile iletişime geçerek çalışma saatlerini teyit etmeniz önerilir.
KURBAN BAYRAMI SÜRESİNCE ÇALIŞMA SAATLERİ
Bayramın ilk günü genellikle kapalı olan berberler, bayramın devamında ise çalışma saatleri konusunda farklılık gösterebilir. Arefe günü genellikle geç saatlere kadar açık olan berberler, bayramın diğer günleri için ise önceden bilgi vermek suretiyle çalışma saatlerini ayarlamaktadır.