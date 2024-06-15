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Kurban Bayramı için geri sayım devam ediyor. Bu kapsamda vatandaşlar bayram öncesinde son hazırlıklarını yapmaya başladılar. Bu süreçte kuaför ve berberlerin çalışma durumu ise merak konusu oldu. Özellikle arefe gününde kuaför ve berberlerin açık olup olmadığı sorusu gündeme geldi. Peki, Arefe ve Kurban Bayramı'nda kuaförler, berberler açık mı? 16-17-18-19 Haziran 2024 bayramda kuaförler, güzellik salonları çalışıyor mu? İşte detaylar!

AREFE GÜNÜNDE BERBER VE KUAFÖRLER AÇIK MI? Kurban Bayramı arifesinde, yani bayramdan bir gün önce, berber ve kuaförlerin çoğu hizmet vermeye devam ediyor. Bayram yoğunluğunu göz önünde bulundurarak, birçok işletme gece 24.00'a kadar açık kalma kararı alıyor. Bu sayede, bayram öncesi son hazırlıklarını tamamlamak isteyen vatandaşlar için büyük bir kolaylık sağlanmış oluyor.