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15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde SMA yazılı araçla eylem! Şüpheli hakkında flaş karar! İfadesi ortaya çıktı

Son dakika haberleri... İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Cuma gecesi bir eyleme sahne oldu. R.C.Ç isimli kişinin üzerinde "SMA" yazılı araçla eylemi nedeniyle, köprü trafiğe çift yönlü olarak kapatıldı. Polis tarafından ikna edilip gözaltına alınan R.C.Ç tutuklandı. Şüphelinin ilk ifadesine de ulaşıldı.

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Giriş Tarihi 14 Haziran 2024, 22:54 Güncelleme 15 Haziran 2024, 17:23
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde SMA yazılı araçla eylem! Şüpheli hakkında flaş karar! İfadesi ortaya çıktı

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü, dün saat 22.00 sıralarında bipolar hastası olduğu belirtilen R.C.Ç'nin üzerinde "SMA" yazan otomobil ile köprü üzerine gelerek yolu trafiğe kapatması nedeniyle güvenlik tedbiri olarak köprü çift yönlü trafiğe kapatıldı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde araçla eylem yapan şüpheli adliyeye sevk edildi



R.C.Ç, polis ekiplerinin yaklaşık 1,5 saat süren ikna çalışmalarının ardından teslim oldu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde neler oluyor?

R.C.Ç'nin teslim olmasının ardından, ilk olarak Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş trafiğe açıldı.


Eylemde kullanılan otomobilin çekilmesinin ardından ise köprü tamamen trafiğe açıldı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli ifadesinde SMA hastalarına dikkat çekmek için eylem yaptığını, pişman olmadığını söylediği öğrenildi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü çift yönlü trafiğe kapatıldı!

TUTUKLANDI
Adliyedeki işlemleri tamamlanan şüpheli tutuklandı.

Köprüyü kapatan kişi böyle teslim oldu! İşte o anlar...

NELER OLMUŞTU?

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dün duran otomobilin yanına giden polis ekipleri, sürücü koltuğunda oturan kişinin elinde kırmızı kablolu pim olduğunu görünce, köprü tedbir amacıyla trafiğe kapatılmıştı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, üzerinde SMA yazan bir aracın saat 22.14'te yolu kapatması nedeniyle köprü trafiğinin çift yönlü olarak trafiğe kapatıldığını belirtti.




Yerlikaya, paylaşımında şunları kaydetti:

"Aracı kullanan R.C.Ç. adlı şahsın 1,5 yıldır bipolar tedavisi gördüğü tespit edilmiştir. Emniyet görevlilerimiz şahısla müzakere etmiş ve şahıs ikna edilip teslim alınmıştır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir."


15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe açıldı!

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