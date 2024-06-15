15 Temmuz Şehitler Köprüsü, dün saat 22.00 sıralarında bipolar hastası olduğu belirtilen R.C.Ç'nin üzerinde "SMA" yazan otomobil ile köprü üzerine gelerek yolu trafiğe kapatması nedeniyle güvenlik tedbiri olarak köprü çift yönlü trafiğe kapatıldı.