Zeka testi: Resimdeki 7 nesneyi bulabilir misin? 2000 kişiden 1869’u denedi 25’i başarılı oldu

Kalp: Sevgi ve tutku her yerde, en zorlu koşullarda bile bulunabilir. Bu kalp, bir dağcının başının tam üzerinde, zirveye olan sevdanın bir simgesi olarak gizlenmiştir.

Kitap: Bilgi ve macera arayışı, kitabın sırt çantasına saklanmış olmasıyla vurgulanıyor. Kitap, bilginin doğanın kucağında bile yol gösterici bir ışık olduğunu hatırlatıyor.

Şişe: Hayatta kalma mücadelesi ve suyun değeri, iki dağcı arasında saklanan bir şişe ile sembolize ediliyor. Bu şişe, yaşamın devamlılığı için gerekli olan suyun önemini vurgular.

Timsah: Tehlike ve cesaretin temsili olan timsah, zorlu doğa koşullarına meydan okuyan dağcıların cesaretini simgeler. Üst orta kısımda, tehlikeye atılan adımların bir hatırlatıcısı olarak yer alıyor.