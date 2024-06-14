YARIN RESMİ TATİL Mİ 2024? 15 Haziran Arefe günü idari izin mi sayılacak? Özel sektöre de tatil mi? Arife günü nereler açık, nereler kapalı?

Kurban Bayramı, Türkiye'de her yıl büyük bir coşkuyla kutlanan önemli dini bayramlardan biridir. Bu özel zaman dilimi, sevdiklerle bir araya gelme, paylaşma ve dinî vecibelerin yerine getirilmesi için fırsat sunar. İşte 2024 yılı Kurban Bayramı tatili ve idari izin konusunda bilinmesi gerekenler...