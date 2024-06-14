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YARIN RESMİ TATİL Mİ 2024? 15 Haziran Arefe günü idari izin mi sayılacak? Özel sektöre de tatil mi? Arife günü nereler açık, nereler kapalı?

Kurban Bayramı, İslam dünyasının önemli dini bayramlarından biri olarak her yıl milyonlarca Müslüman tarafından kutlanır. Türkiye'de de bu bayram, sevdiklerle bir araya gelme, paylaşma ve yardımlaşma zamanı olarak değerlendirilir. Ancak bayram tatili süresi ve işletmelerin faaliyet durumu gibi konular her yıl merak konusu olur. İşte 2024 yılı için Kurban Bayramı tatili ile ilgili detaylar...

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Giriş Tarihi 14 Haziran 2024, 08:04 Güncelleme 14 Haziran 2024, 08:04
YARIN RESMİ TATİL Mİ 2024? 15 Haziran Arefe günü idari izin mi sayılacak? Özel sektöre de tatil mi? Arife günü nereler açık, nereler kapalı?

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Kurban Bayramı, Türkiye'de her yıl büyük bir coşkuyla kutlanan önemli dini bayramlardan biridir. Bu özel zaman dilimi, sevdiklerle bir araya gelme, paylaşma ve dinî vecibelerin yerine getirilmesi için fırsat sunar. İşte 2024 yılı Kurban Bayramı tatili ve idari izin konusunda bilinmesi gerekenler...

AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?

Kurban Bayramı arefesi bu yıl Cumartesi gününe denk geliyor. 15 Haziran Cumartesi günü arefe günü.

AREFE GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?

Arefe günü bu yıl hafta sonuna denk geldiği için ekstra tatil sayılmayacak. Bayram tatili kapsamında arefe günü yarım gün tatil kabul edilmektedir.

Özel sektör çalışanları çalıştığı takdirde yarım gün mesai ücreti alıyor.

KURBAN BAYRAMI 2024 NE ZAMAN?

16 Haziran PAZAR: KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

17 Haziran PAZARTESİ: KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

18 Haziran SALI: KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

19 Haziran ÇARŞAMBA: KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

BAYRAMDA NERELER KAPALI?

Kurban Bayramı tatilinde kamu kurumlarının tamamı kapalı oluyor. Memurlar izinli olduğundan kamu bankaları, noterler, kaymakamlıklar, valilikler, belediyeler vs. hizmet vermeyecek.

Kamu bankalarının yanı sıra özel bankalar ve borsa faaliyetlerine ara verecek. Hastanelerin acil servisleri dışındaki bölümleri kapalı olurken eczaneler ise nöbet sistemine uygun çalışacak.



Okullar ise bayram tatilinde yaz tatilinde olduğundan öğrenciler ek olarak tatil yapamayacak.

Zincir marketler ise bayramın genellikle 1. günü kapalı olurken diğer günlerde faaliyetlerine devam ediyor.

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