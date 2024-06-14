YARIN RESMİ TATİL Mİ 2024? 15 Haziran Arefe günü idari izin mi sayılacak? Özel sektöre de tatil mi? Arife günü nereler açık, nereler kapalı?

KURBAN BAYRAMI 2024 NE ZAMAN?
16 Haziran PAZAR: KURBAN BAYRAMI (1.Gün)
17 Haziran PAZARTESİ: KURBAN BAYRAMI (2.Gün)
18 Haziran SALI: KURBAN BAYRAMI (3.Gün)
19 Haziran ÇARŞAMBA: KURBAN BAYRAMI (4.Gün)
BAYRAMDA NERELER KAPALI?
Kurban Bayramı tatilinde kamu kurumlarının tamamı kapalı oluyor. Memurlar izinli olduğundan kamu bankaları, noterler, kaymakamlıklar, valilikler, belediyeler vs. hizmet vermeyecek.
Kamu bankalarının yanı sıra özel bankalar ve borsa faaliyetlerine ara verecek. Hastanelerin acil servisleri dışındaki bölümleri kapalı olurken eczaneler ise nöbet sistemine uygun çalışacak.
Okullar ise bayram tatilinde yaz tatilinde olduğundan öğrenciler ek olarak tatil yapamayacak.
Zincir marketler ise bayramın genellikle 1. günü kapalı olurken diğer günlerde faaliyetlerine devam ediyor.