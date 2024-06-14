Kurban kesim vakti ne zaman başlar, biter? Diyanet’e göre kurban bayramın kaçıncı günü, saat kaçta kesilmeli? Son gün kurban kesilir mi?

Ülkemizde ve dünyanın birçok yerinde, Müslümanlar bayramın bu kıymetli günlerinde kurbanlarını keserek hem manevî bir yükümlülüğü yerine getiriyor hem de ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatıyor. Kurban kesimleri, dini vecibelerin yanı sıra sosyal dayanışma ve yardımlaşma ruhunu da pekiştiriyor.

Hanefîler'e göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğinânî, el-Hidâye, 7/154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise bayramın 4. günü gün batana kadar kurban kesilebilir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, 4/383; İbn Rüşd, Bidâyetü'l-müctehid, 1/436).

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş, temel ihtiyaçları ve borçlarından başka nisap miktarı mala sahip olup seferi olmayan her Müslümanın yerine getirmekle yükümlü olduğu malî bir ibadettir. Bu malın artıcı (nâmî) olup olmadığına ve üzerinden bir yıl geçip geçmediğine bakılmaz. Buna göre yukarıda zikredilen şartları taşıyıp, temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80,18 gr. altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir.