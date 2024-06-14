Kurban Bayramı için geri sayım devam ederken vatandaşlar PTT ve postanelerin çalışma düzenleri hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Özellikle kargo gönderimi yapacak olanlar, bayram süresince PTT'nin açık olup olmayacağını merak ediyor. Peki, Kurban Bayramı'nda PTT ve postaneler çalışıyor mu? Bayramda PTT açık mı, kapalı mı 2024? İşte haberin detayı!

2024 Kurban Bayramı 'nda PTT şubeleri ve postaneler, bayramın ilk günü kapalı olacak. Ancak arefe günü, yani bayramdan önceki gün, PTT şubeleri yarım gün hizmet verecek.

KARGO ŞİRKETLERİ NASIL ÇALIŞACAK?

Diğer büyük kargo şirketleri olan Yurtiçi Kargo, MNG Kargo, Aras Kargo, Sürat Kargo, Hepsijet ve Trendyol Ekspress gibi firmaların da bayram süresince kapalı olduğunu belirtmek gerek. Bu şirketler, resmi tatillerde ve pazar günleri hizmet vermiyorlar. Ancak, 15 Haziran Cumartesi günü kargo teslimatı yapılıp yapılmayacağını öğrenmek için ilgili kargo şirketlerinin müşteri hizmetleri ile iletişime geçmek en doğru bilgiye ulaşmanızı sağlar.

Bayram süresince kargo ve posta ihtiyaçlarınızı planlarken, arefe günü yarım gün açık olan şubeleri tercih edebilirsiniz. Ayrıca, bayramdan önceki son iş günü ve bayram sonrasındaki ilk iş günü kargo gönderimleri için yoğunluk yaşanabileceğini göz önünde bulundurarak gönderilerinizi erken planlamak faydalı olacaktır.