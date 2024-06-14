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Kurban Bayramı ayın kaçında? Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı 2024? 9 gün tatil ne zaman başlıyor, bitiyor?

Kurban Bayramı tatili için geri sayım başladı. Tatilin 9 güne çıkarılmasıyla birlikte, vatandaşlar seyahat planları yaparken ve yakınlarıyla bir araya gelme organizasyonları düzenlerken daha fazla zamanları olacak. Peki, Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı 2024? Kurban Bayramı ayın kaçında? 9 gün tatil ne zaman başlıyor, bitiyor? İşte konu hakkında detaylar...

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Giriş Tarihi 14 Haziran 2024, 09:01 Güncelleme 14 Haziran 2024, 09:02
Kurban Bayramı ayın kaçında? Kurban Bayramı’na kaç gün kaldı 2024? 9 gün tatil ne zaman başlıyor, bitiyor?

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Türkiye'de vatandaşlar, Kurban Bayramı tatilinin başlangıç ve bitiş tarihlerini merakla bekliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklama ile birlikte, Kurban Bayramı tatil süresinin 9 güne çıkarıldığı müjdesi verildi. Bu karar, vatandaşlar arasında sevinçle karşılandı ve tatil planlarını şekillendirmeye başladılar.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

15 Haziran Cumartesi arefe günü.

Kurban Bayramı 1. günü 16 Haziran Pazar günü kutlanacak.

17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün)

18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün)

19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün)

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLDU?

Kabinede, "Kurban Bayramı tatili 9 güne uzatılacak mı?" sorusunun yanıt buldu.

14 Haziran Cuma günü okulların kapanmasıyla milyonlarca öğrencinin yaz tatiline girecek olması ve Kurban Bayramı'nın 16-17-18 ve 19 Haziran (pazar- pazartesi- salı- çarşamba) tarihlerinde kutlanacak olması nedeniyle, başta turizm sektörü olmak üzere kamuoyunda bayram tatilinin 9 güne uzatıldı.

Kurban Bayramı tatiline Perşembe ve Cuma günlerinin de eklenmesiyle bayram tatili hafta sonu ile beraber toplam 9 gün oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kurban Bayramı) Perşembe ve cuma günlerini de bayram tatiline ekleyerek 9 günlük bir tatil imkanı sağlamış oluyoruz" açıklamalarında bulundu.

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