SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Kurban Bayramı arifesi bin ihlas okumanın fazileti nedir? Arefe günü 1000 ihlas ne zamana kadar okunur 2024? İhlas Suresi Arapça okunuşu - Türkçe anlamı!

Kurban Bayramı arefesi 15 Haziran Cumartesi günü idrak ediliyor. Bu mübarek günde yapılacak en güzel ibadetlerden biri de 1000 İhlas Suresi okumaktır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v) hadis-i şerifinde de buyurduğu üzere, arefe günü 1000 İhlas okumanın büyük faziletleri vardır.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 14 Haziran 2024, 08:27 Güncelleme 14 Haziran 2024, 08:29
Kurban Bayramı arifesi bin ihlas okumanın fazileti nedir? Arefe günü 1000 ihlas ne zamana kadar okunur 2024? İhlas Suresi Arapça okunuşu - Türkçe anlamı!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Kurban Bayramı'nı müjdeleyen Arefe Günü, İslam alemi için büyük bir önem taşır. Bu mübarek günde yapılacak ibadetler arasında 1000 İhlas Suresi okumak da yer alıyor. Arefe günü, manevi huzur ve arınma için önemli bir fırsat sunar. Son dönemlerde, "Arefe Günü 1000 İhlas ne zaman okunur, hangi vakitte?" soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) hadis-i şeriflerinde de buyurduğu üzere, arefe günü 1000 ihlas okumanın fazileti büyüktür. Hem bu faziletlere hem de arefe günü 1000 ihlas hangi vakitte, ne zamana kadar okunur gibi soruların yanıtlarına yer verdik.

AREFE GÜNÜ 1000 İHLAS OKUMANIN FAZİLETLERİ

İslam aleminin bayramdan bir gün önceki gün olan arefe gününde yapılacak ibadetler arasında 1000 ihlas suresi okumak yer alıyor. Peygamber Efendimiz "En hayırlı, kabulü şayan olan yakarış, Arefe Günü meydana getirilen duadır" şeklinde bir Hadis söylemiştir.



AREFE GÜNÜ 1000 İHLAS HANGİ VAKİTTE NE ZAMANA KADAR OKUNUR?

Arefe günü Bin İhlâs okurken, ihtiyaç hâlinde, arada konuştuktan veya başka bir iş yaptıktan sonra devam etmenin bir mahzuru olmaz. Peş peşe okumak şart değildir. Mesela, bir kısmı sabahtan, bir kısmı öğleden veya ikindiden sonra okunabilir.

Arefe günü bin İhlâs'ı yetiştiremeyen, akşamdan sonra da devam edebilir, okuyabilir.

Arefe ve kurban bayramı günlerinin geceleri, diğer mübarek geceler gibi değildir. Kendilerini takip eden gecelerdir.

İHLAS SURESİ NASIL OKUNUR?

Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Kul hüvellâhü ehad 2- Allâhüssamed 3- Lem yelid ve lem yûled 4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad

İhlas Suresi Anlamı Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle. 1- De ki; O Allah bir tektir. 2- Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir). 3- Doğurmadı ve doğurulmadı 4- O 'na bir denk de olmadı.

İHLAS SURESİ ARAPÇA TÜRKÇE OKUNUŞU! AREFE GÜNÜ 1000 İHLAS OKUMANIN SEVAPLARI

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Kul hüvellâhü ehad

2- Allâhüssamed

3- Lem yelid ve lem yûled

4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad

İhlas Suresi Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

1- De ki; O Allah bir tektir.

2- Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir).

3- Doğurmadı ve doğurulmadı

4- O 'na bir denk de olmadı.

AREFE GÜNÜ İHLAS OKUMANIN FAZİLETLERİ VE SIRLARI

"Arefe günü Besmele ile bin İhlâs okuyanın günahları affedilir ve duası kabul olur." (Ebu-ş şeyh)

Bir hadis-i şerifte:

"Kim ihlâs suresini Arefe gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa Allah (cc), ona ne isterse verir." buyrulmaktadır.

Hadis-i şeriflere göre; "İhlâs suresini okumak kul hakkı hariç diğer bütün günahların affına vesiledir." (Ebu-ş şeyh)

Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:

"Arefe Günü'ne hürmet ediniz! Çünkü Arefe, Allahü teâlânın kıymet verdiği gündür."

"Arefe Günü oruç tutanların, iki senelik günahları af olur. Biri geçmiş senenin, diğeri gelecek senenin günahıdır."

"Arefe Günü 1000 İhlâs okuyanın bütün günahları af olur ve duâsı kabul olur." (Hepsini Besmele ile okumalıdır.)

"Arefe gecesi ibâdet edenler, Cehennemden azat olur."

Peygamberimiz (s.A.S) buyurdu ki: Arefe gününe hürmet ediniz! Çünkü Allahü Tealänın kıymet verdiği bir gündür. Arefe gecesi ibadet edenler Cehennem'den azad olur. Arefe günü ibadet ve dua edenlerin iki senelik günahları affolur. Biri geçmiş senenin, diğeri gelecek senenin günahıdır. Arefe günü bin ihlas okuyanın bütün günahları affolur ve her duası kabul olur. Hepsini besmele ile okumalıdır. Peygamber Efendimiz bugün için "En hayırlı, kabulü şayan olan yakarış, Arefe Günü meydana getirilen duadır" şeklinde bir Hadis söylemiştir. Müslümanlar bugünü oruç, namaz ve yakarma eşliğinde geçirmelidir.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
MİT’in MOSSAD’ın hücresini çökerttiği operasyonun detayları! Casus anlattı: 2011’de gelen mail, Viyana’daki sır görüşme, canlı hedef takibi...
Önce İspanya sonra İtalya! Başkan Erdoğan’dan yoğun diplomasi trafiği! G7 Liderler Zirvesi’ne özel davet
İHH
Emekli zammına 2 formül: Gözler, refah payı ve taban aylık artışında! Maaşa ne kadar yansıyacak?
SON DAKİKA | Hakim ve Savcı atamaları listesi açıklandı!
Gaziosmanpaşa’da rezidansta asansör faciası! 64 yaşındaki adam can verdi... Bakımlar yapılmıyor iddiası geliyorum diyen kaza
Türk Telekom
Konut fiyatları 11 aydır kesintisiz düşüyor: Yüzde 240’tan yüzde 35’e geriledi: Fiyatları nakit para belirliyor!
TAKVİM ortaya çıkardı: Fenerbahçe yönetiminden transferde flaş hamle! Martin Terrier için harekete geçildi
İstanbul Valiliği duyurdu: Bazı bağlantı yolları kullanılmayacak!
20 bin öğretmen ataması ne zaman? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarih verdi! Yeni mülakat sistemi nasıl olacak?
Katil İsrail’in avukatı ABD Başkanı Joe Biden’dan Gazze’de ateşkes açıklaması: Yakın gelecekte beklemiyorum
Başkan Erdoğan ve İspanya Başbakanı Sanchez’den ortak açıklamalar! İki devletli çözüm ve Gazze vurgusu | TCG Anadolu’nun üst modeli geliyor
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıkladı! Borsa işlemlerine vergi geliyor mu?
Başkan Erdoğan’dan İspanyol gazeteciye Demirtaş ve Kavala ayarı: Başını sallama bak ben dik duruyorum
SON DAKİKA