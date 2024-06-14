Denizli’de orman yangını! Alevler yerleşim bölgelerine ulaştı: 50 ev boşaltıldı





"6 BÖLGEDE YANGIN VAR"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ise yangının Denizli bölgesine de sıçrama ihtimali olduğunu belirterek, "Denizli'nin üst tarafındayız. Denizli'ye sıçrama ihtimali var. Bütün ekipler olarak buradayız. Denizli'de 6 bölgede yangın var. Babadağ bölgesi zor bir bölge. Umarız rüzgarın da kesilmesiyle beraber yangını kontrol altına alırız. Şu anda 3-4 noktada her türlü tedbir alındı. Yangının ilerleyebileceği bölgelerde bulunan mahalleleri tahliye edecek şekilde hazırlıklar yapıldı. En kısa sürede kontrol altına alırız" dedi.





Yangın bölgesine Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ve Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra arama ve kurtarma ekipleri de sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale edilen yangını kontrol altına almak için ekiplerin cansiparane mücadelesi sürüyor. Yerleşim yerlerini tehdit eden orman yangını nedeniyle yaklaşık bin kişinin yaşadığı Mollaahmet Mahallesi tedbir amaçlı tahliye edildi. Kontrol altına almak için çalışmaların sürdüğü yangın drone ile havadan görüntülendi.





KAHREDEN MANZARA

Yaklaşık 10 saattir devam eden yangınlarda, onlarca hektar ormanlık arazinin yanı sıra yayla evleri, hayvan barınakları, onlarca küçükbaş ve binerce yaban hayvanı telef oldu. Yangına yaylada yakalanan bir koyun sürüsü de alevlerin arasında kaldı.



Sürünün çobanları canlarını son anda kurtarabilirken, sürünün büyük bir bölümü yangında telef oldu. Alevlerin uzaklaşmasının ardından sürünün son görüldüğü noktaya gelen çobanlar, karşılaştıkları işler acısı manzarayı cep telefonuyla görüntüledi. Telef olan ve can çekişen hayvanların görüntüleri yürekleri sızlattı.

1 KİŞİ TEDAVİ ALTINA ALINDI

Edinilen bilgiye göre Babadağ'ın Kelleci köyündeki ormanlık alandan başlayarak rüzgarında etkisiyle hızla büyüyen yangının söndürme çalışmalarına yardım etmek isteyen 44 yaşındaki Mustafa Bozdemir ve arkadaşları, ellerinde hortumlarla dumanların arasına girdiler. Bir süre sonra yoğun dumandan etkilenen Bozdemir fenalaştı. Durumu fark eden arkadaşları dumanların arasından Bozdemir'i hızla çıkararak sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bozdemir, yoğun bakıma alındı. Bozdemir'in tedavisinin devam ettiği öğrenildi.





BABADAĞ DIŞINDA BÜTÜN YANGINLAR KONTROL ALTINA ALINDI

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, kentte meydana gelen diğer yangınların kontrol altına alındığını sadece Babadağ'daki yangının sürdüğünü söyledi. Tüm kurumların canla başla yangını söndürmek için mücadele verdiğini belirten Coşkun, "Öncelikle hepimize geçmiş olsun. Malum bugün tabii hem hava çok sıcak olması hem de özellikle kuvvetli rüzgar nedeniyle maalesef birçok noktada orman yangın çıktı. Çok şükür şu an itibarıyla Babadağ ilçemizdeki yangın dışında bütün yangınlarımız kontrol altına alındı. Kale ilçemizde, Muğla sınırında devam eden büyük bir yangınımız vardı. Çok şükür şu an kontrol altında ve arkadaşlarımız soğutma çalışmalarına devam ediyor" diye konuştu. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN