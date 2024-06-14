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Arife günü orucuna nasıl niyet edilir? Kurban Bayramı arefesinde oruç tutulur mu? 15 Haziran sahur ve iftar vakti 2024!

Mübarek zamanlarda oruç tutmak, İslam alemi için büyük bir manevi değere sahiptir. Kurban Bayramı arefesinde oruç tutmak isteyen Müslümanlar da bu günün faziletlerini ve hükmünü merak ediyor. Peki, arefe günü oruç tutulur mu, tutulmaz mı? İşte, arefe günü orucu hakkında merak edilenler ve oruç tutmanın yasak olduğu zamanlar...

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Giriş Tarihi 14 Haziran 2024, 08:56 Güncelleme 14 Haziran 2024, 08:57
Arife günü orucuna nasıl niyet edilir? Kurban Bayramı arefesinde oruç tutulur mu? 15 Haziran sahur ve iftar vakti 2024!

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Kurban Bayramı heyecanı yaşanırken, Müslümanlar arasında arefe günü oruç tutmanın faziletleri ve hükmü merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamaları bu konuda yol gösterici oluyor. Peki, arefe günü oruç tutmak yasak mı, yoksa tavsiye edilen bir ibadet mi? İşte konu hakkında merak edilenler...

AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?

Diyanet İşleri Başkanlığı arefe günü oruç tutmak hakkında merak edinleri yanıtladı. Arefe günü, hacı adayları dışındaki Müslümanlar oruç tutabiliyor.

AREFE ORUCU FAZİLETİ

Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmak müstehap kabul edilir. İsteyen tamamını tutabileceği gibi birkaç gününü de tutabilir.



Hz. Peygamber (s.a.s.) bugünü oruçlu geçirme ile ilgili olarak "Arefe günü tutulacak orucun önceki ve sonraki senenin günahlarına kefaret olacağını Allah'tan ümit ediyorum." (Müslim, Sıyâm, 196-197 [1162]) buyurmuştur. Fakat hacda olanların, yapacakları ibadetleri aksatmamaları, sıkıntı ve hâlsizliğe düşmemeleri gerekçesiyle Arefe günü oruç tutmamaları daha uygundur.

ORUÇ TUTMANIN YASAK OLDUĞU GÜNLER

Oruç tutmanın yasak olduğu günler denince akla ilk olarak bayram günleri gelir. Hz. Peygamber (s.a.s.) Ramazan Bayramının birinci günü ve Kurban Bayramı günlerinde oruç tutulmayacağını bildirmiştir.

Hacıların, oruç tutmaları nedeniyle güçsüz ve yorgun düşme ihtimalleri bulunduğu takdirde, Zilhiccenin 8. "terviye" ve 9. "arefe" günlerinde oruç tutmamaları daha uygun görülür.



Öte yandan sadece âşûrâ gününde (Muharrem ayının 10. gününde) oruç tutmak mekruh sayılır.



Şaban ayının sonuna gelip, Şaban'dan mı yoksa Ramazan'dan mı olduğunda şüphe edilen gün oruç tutmak mekruhtur. Hz. Peygamber (s.a.s.) Ramazan'ı bir veya iki gün önceden oruç tutarak karşılamayı yasaklamıştır.

İki veya daha fazla günü, arada iftar etmeksizin birbirine ekleyerek oruç tutmak mekruhtur.

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