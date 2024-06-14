Arefe ve Kurban Bayramı kargo çalışma saatleri 2024: Kargolar yarın açık mı, bayramda çalışıyor mu? MNG, Yurtiçi, Trendyol Express, PTT...

Yaklaşan 2024 Kurban Bayramı öncesinde kargo hizmetleri ile ilgili yoğun bir merak söz konusu. Vatandaşlar, bayram süresince kargoların işlemesi ve gönderimlerin yapılıp yapılmayacağı konusunda bilgi sahibi olmak istiyorlar.
Yaklaşan 2024 Kurban Bayramı öncesinde kargo hizmetleri ile ilgili yoğun bir merak söz konusu. Vatandaşlar, bayram süresince kargoların işlemesi ve gönderimlerin yapılıp yapılmayacağı konusunda bilgi sahibi olmak istiyorlar.
AREFE GÜNÜ KARGOLAR AÇIK MI?
Bayram süresince kargolar kapalı olacak. Arefe günü ise kargoların yarım gün çalışması bekleniyor.
Yurtiçi, MNG, PTT, Aras Kargo, Sürat Kargo, Hepsijet, Trendyol Ekspress kargo resmi tatillerde ve Pazar günü çalışmıyor. Kargoların 15 Haziran Cumartesi günü teslimat yapıp yapmadığı ile ilgili güncel bilgiyi kargo müşteri hizmetleri aracılığıyla öğrenmeniz mümkün.
BAYRAMDA KARGOLAR AÇIK MI?
Her dini - resmi tatillerde olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da kargolar çalışmayacak.
BAYRAMDAN SONRA KARGOLAR NE ZAMAN ÇALIŞACAK?
Kargo firmaları 20 Haziran'da hizmet vermeye devam edecek.