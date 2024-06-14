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9. yargı paketi içeriği maddeleri 2024: 9. yargı paketi ne zaman yürürlüğe girecek? 4 4 ceza indirimi gelecek mi?

Son dakika gelişmeleriyle gündeme gelen 9. Yargı Paketi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görüşülmeye devam ediyor. Yeni yargı paketi, cezasızlık algısını ortadan kaldırmayı hedefleyen önemli düzenlemeler içeriyor ve kamuoyunun yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor.

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Giriş Tarihi 14 Haziran 2024, 06:03 Güncelleme 14 Haziran 2024, 07:06
9. yargı paketi içeriği maddeleri 2024: 9. yargı paketi ne zaman yürürlüğe girecek? 4 4 ceza indirimi gelecek mi?

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Yeni yargı paketinin yürürlüğe gireceği tarih gündemin önemli konularından biri haline geldi. 8. Yargı Paketi'nde yer almayan birçok düzenleme, 9. Yargı Paketi ile birlikte hayata geçirilmeyi bekliyor. Peki, 9. yargı paketi ne zaman yürürlüğe girecek? 4 4 ceza indirimi gelecek mi? İşte konu hakkında merak edilenler...

9. YENİ YARGI PAKETİ SON DURUM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı ardından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti: ''8. Yargı Paketi ile önemli değişikliklere imza attık. 9. Yargı Paketimiz halihazırda Meclisimizin gündemindedir. Son 1 yılda uzlaştırma kapsamında 324 bin 744 seri muhakeme usulü kapsamında 141 bin 243 basit yargılama usulü kapsamında 256 bin 826 dosya hızlı şekilde sonuçlandırılmıştır. Önümüzdeki dönemde adaletin tecellisini hızlandıracak, bazı şikayetlerin önüne geçilecek adımları atmaya devam edeceğiz. Yeni yargı reformu stratejisi ve insan hakları eylem planıyla inşallah bu alanda beklentileri karşılayacağız. Adaletin etkin, hızlı ve tarafsız şekilde işletilmesi için hiçbir fedakarlıktan çekinmeyeceğiz.''


Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise son bir yılda 8'inci Yargı Paketi TBMM'den geçirilirken, 9'uncu Yargı Paketi'nin de hazırlıklarının son aşamaya ulaştığını belirtti.

Yeni yargı paketinin önümüzdeki günlerde Meclis'te kabul edilmesi bekleniyor.

9. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ

9. Yargı Paketi'nde noterlik hizmetleri, soy bağının reddi, casusluk suçlarına ilişkin çeşitli düzenlemelerin yer alacak.

Suç gelirlerinin aklanmasıyla ilgili özellikle adi örgütler bakımından da TMSF'nin kayyum tayin edilebilmesine yönelik bir düzenleme taslağı olacak.



Cezaevinden tahliye olduktan sonra onların ıslahı ve toplumda faydalı olmaları anlamında birtakım tedbirler uygulamaya yönelik düzenlemeler var.

Soyadı düzenlemesi yapılacak.



Hakim ve savcıların terfi sistemi güncellenecek.

Sporda şiddete yönelik yeni önlemlerin pakette yer alıp almayacağı ise taslağın görüşmeleri sırasında şekillenecek.

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