9. yargı paketi içeriği maddeleri 2024: 9. yargı paketi ne zaman yürürlüğe girecek? 4 4 ceza indirimi gelecek mi?

Yeni yargı paketinin yürürlüğe gireceği tarih gündemin önemli konularından biri haline geldi. 8. Yargı Paketi'nde yer almayan birçok düzenleme, 9. Yargı Paketi ile birlikte hayata geçirilmeyi bekliyor. Peki, 9. yargı paketi ne zaman yürürlüğe girecek? 4 4 ceza indirimi gelecek mi? İşte konu hakkında merak edilenler...

9. YENİ YARGI PAKETİ SON DURUM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı ardından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti: ''8. Yargı Paketi ile önemli değişikliklere imza attık. 9. Yargı Paketimiz halihazırda Meclisimizin gündemindedir. Son 1 yılda uzlaştırma kapsamında 324 bin 744 seri muhakeme usulü kapsamında 141 bin 243 basit yargılama usulü kapsamında 256 bin 826 dosya hızlı şekilde sonuçlandırılmıştır. Önümüzdeki dönemde adaletin tecellisini hızlandıracak, bazı şikayetlerin önüne geçilecek adımları atmaya devam edeceğiz. Yeni yargı reformu stratejisi ve insan hakları eylem planıyla inşallah bu alanda beklentileri karşılayacağız. Adaletin etkin, hızlı ve tarafsız şekilde işletilmesi için hiçbir fedakarlıktan çekinmeyeceğiz.''