30 yıllık kasap bas bas bağırdı: Kurban etine sakın bunu yapmayın! Kimse bilmiyordu ölüme bile götürebilir...

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, sağlık uzmanları etlerin doğru saklanması ve tüketilmesi konusunda uyarılarda bulunuyor. İşte dikkat edilmesi gerekenler...

EN AZ 5 SAAT BUZDOLABINA KOYMAYIN

Uzman, kesim sonrası etlerin hemen dondurucuya konulmaması gerektiğini vurguluyor ve bunun yerine etlerin en az 5 saat serin bir yerde dinlendirilmesi gerektiğini belirtiyor.

Kurban etinin kesildikten sonra hemen tüketilmemesi, yaklaşık 12-24 saat bekletilmesi önerilir. Bu süreçte etin kaslarının gevşemesi sağlanarak sindirim kolaylaşır ve etin lezzeti artar.