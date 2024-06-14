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30 yıllık kasap bas bas bağırdı: Kurban etine sakın bunu yapmayın! Kimse bilmiyordu ölüme bile götürebilir...

Ankara'da uzun yıllardır kasaplık yapan bir uzman, kurban kesiminin ardından etlerin doğru saklanması konusunda önemli uyarılarda bulunuyor. Kurban Bayramı öncesinde gıda zehirlenmeleri, bakteri üremeleri, hazımsızlık ve birçok çeşitli tehikenin önüne geçmek için doğru yöntemleri sizler için derledik. İşte kurban eti hakkında dikkat etmeniz gerekenler...

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Giriş Tarihi 14 Haziran 2024, 20:52 Güncelleme 14 Haziran 2024, 20:52
30 yıllık kasap bas bas bağırdı: Kurban etine sakın bunu yapmayın! Kimse bilmiyordu ölüme bile götürebilir...

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Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, sağlık uzmanları etlerin doğru saklanması ve tüketilmesi konusunda uyarılarda bulunuyor. İşte dikkat edilmesi gerekenler...

EN AZ 5 SAAT BUZDOLABINA KOYMAYIN

Uzman, kesim sonrası etlerin hemen dondurucuya konulmaması gerektiğini vurguluyor ve bunun yerine etlerin en az 5 saat serin bir yerde dinlendirilmesi gerektiğini belirtiyor.

Kurban etinin kesildikten sonra hemen tüketilmemesi, yaklaşık 12-24 saat bekletilmesi önerilir. Bu süreçte etin kaslarının gevşemesi sağlanarak sindirim kolaylaşır ve etin lezzeti artar.

ET KESERKEN BUNA DİKKAT

Güneş gören bir ortamda et parçalanmasının doğru olmadığını ifade eden uzman, etlerin gölge ve serin bir ortamda işlenmesi gerektiğini söylüyor.

ETLERİ POŞETE KOYMAYIN

Etlerin plastik kovalar veya poşetlerle istiflenmemesi gerektiğini vurgulayan uzman, etlerin hava alabilen bir ortamda taşınması gerektiğini belirtiyor.

ETLERİ EN AZ 75 DERECEDE PİŞİRİN

Etlerin yüksek ateşte pişirilmemesi önerilir. Etin iç sıcaklığı en az 75 derece olmalıdır ve etin iç kısımlarının eşit şekilde pişmesi sağlanmalıdır. Kızartma gibi yüksek ateşte pişirme yöntemlerinden kaçınılmalıdır.

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