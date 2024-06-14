30 yıllık kasap bas bas bağırdı: Kurban etine sakın bunu yapmayın! Kimse bilmiyordu ölüme bile götürebilir...

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, sağlık uzmanları etlerin doğru saklanması ve tüketilmesi konusunda uyarılarda bulunuyor. İşte dikkat edilmesi gerekenler...
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, sağlık uzmanları etlerin doğru saklanması ve tüketilmesi konusunda uyarılarda bulunuyor. İşte dikkat edilmesi gerekenler...
EN AZ 5 SAAT BUZDOLABINA KOYMAYIN
Uzman, kesim sonrası etlerin hemen dondurucuya konulmaması gerektiğini vurguluyor ve bunun yerine etlerin en az 5 saat serin bir yerde dinlendirilmesi gerektiğini belirtiyor.
Kurban etinin kesildikten sonra hemen tüketilmemesi, yaklaşık 12-24 saat bekletilmesi önerilir. Bu süreçte etin kaslarının gevşemesi sağlanarak sindirim kolaylaşır ve etin lezzeti artar.
ET KESERKEN BUNA DİKKAT
Güneş gören bir ortamda et parçalanmasının doğru olmadığını ifade eden uzman, etlerin gölge ve serin bir ortamda işlenmesi gerektiğini söylüyor.
ETLERİ POŞETE KOYMAYIN
Etlerin plastik kovalar veya poşetlerle istiflenmemesi gerektiğini vurgulayan uzman, etlerin hava alabilen bir ortamda taşınması gerektiğini belirtiyor.
ETLERİ EN AZ 75 DERECEDE PİŞİRİN
Etlerin yüksek ateşte pişirilmemesi önerilir. Etin iç sıcaklığı en az 75 derece olmalıdır ve etin iç kısımlarının eşit şekilde pişmesi sağlanmalıdır. Kızartma gibi yüksek ateşte pişirme yöntemlerinden kaçınılmalıdır.