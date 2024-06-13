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Zeka testi: Stres çarklarının içindeki araba nerede? 1899 kişiden sadece 44'ü bulabildi! 10 saniyeniz başladı

Son zamanlarda sosyal medyada birbirinden zekice hazırlanmış bulmacalar ve görsel testler büyük ilgi görüyor. Bu eğlenceli etkinlikler, hem gözlem yeteneğinizi test ediyor hem de sıradan bir görseli daha dikkat çekici hale getiriyor. Paylaştığımız son görsel de bu trendin en yeni örneklerinden biri. Görselde, stres çarkı içinde saklanmış tek bir araba bulunuyor. Bu tür bulmacalar, sadece zekanızı değil, aynı zamanda gözlerinizin keskinliğini de sınıyor.

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Giriş Tarihi 13 Haziran 2024, 11:08 Güncelleme 13 Haziran 2024, 11:08
Zeka testi: Stres çarklarının içindeki araba nerede? 1899 kişiden sadece 44’ü bulabildi! 10 saniyeniz başladı

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Görselde yer alan yüzlerce stres çarkı arasından saklanmış bir araba var. Bu, göründüğünden çok daha zorlayıcı bir görev olabilir. Arabayı bulmak için dikkatli ve hızlı olmanız gerekiyor. Çoğu kişi, arabanın yerini beş saniye içinde fark edebiliyor. Siz de bu deneyimi yaşamak ve gözlem yeteneklerinizi sınamak istiyorsanız, görseli şimdi incelemeye başlayabilirsiniz.

Henüz Bulamadınız mı? İşte Bir İpucu

Eğer hala arabanın yerini bulmakta zorlanıyorsanız, işte size küçük bir ipucu: Araba, özellikle görselin sağ tarafında yer alıyor. Stres çarklarının genel yapısından oldukça farklı bir şekle sahip olan bu araba, dikkatli gözlerden kaçmıyor. Bu ipucunu kullanarak, arabanın yerini daha hızlı bir şekilde bulabilirsiniz.

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Gözlem Yeteneğini Geliştiriyor

Bu tür bulmacalar, yalnızca eğlenceli zaman geçirmenizi sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda gözlem yeteneğinizi geliştiriyor ve dikkatinizi artırıyor. Böylece günlük hayatta karşılaşabileceğiniz detayları fark etme konusunda daha başarılı olabilirsiniz.

Yeşil Bir Okla Gösterdik

Eğer hala arabanın yerini bulamadıysanız endişelenmeyin. Görselde, arabanın konumunu gösteren yeşil bir ok işareti koyduk. Bu ok, arabanın tam yerini gösteriyor, böylece bulmacayı çözmeniz için size yardımcı oluyor.

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