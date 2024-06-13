Kurban Bayramı’na kaç gün kaldı 2024? Kurban Bayramı ayın kaçında? 9 gün tatil ne zaman başlıyor, bitiyor?

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLDU?

Kabinede, "Kurban Bayramı tatili 9 güne uzatılacak mı?" sorusunun yanıt buldu.

14 Haziran Cuma günü okulların kapanmasıyla milyonlarca öğrencinin yaz tatiline girecek olması ve Kurban Bayramı'nın 16-17-18 ve 19 Haziran (pazar- pazartesi- salı- çarşamba) tarihlerinde kutlanacak olması nedeniyle, başta turizm sektörü olmak üzere kamuoyunda bayram tatilinin 9 güne uzatıldı.