Kurban Bayramı tatili için geri sayım başladı. Tatilin 9 güne çıkarılmasıyla birlikte, vatandaşlar seyahat planları yaparken ve yakınlarıyla bir araya gelme organizasyonları düzenlerken daha fazla zamanları olacak. Peki, Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı 2024? Kurban Bayramı ayın kaçında? 9 gün tatil ne zaman başlıyor, bitiyor? İşte konu hakkında detaylar...
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
15 Haziran Cumartesi arefe günü.
Kurban Bayramı 1. günü 16 Haziran Pazar günü kutlanacak.
17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün)
18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün)
19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün)
BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLDU?
Kabinede, "Kurban Bayramı tatili 9 güne uzatılacak mı?" sorusunun yanıt buldu.
14 Haziran Cuma günü okulların kapanmasıyla milyonlarca öğrencinin yaz tatiline girecek olması ve Kurban Bayramı'nın 16-17-18 ve 19 Haziran (pazar- pazartesi- salı- çarşamba) tarihlerinde kutlanacak olması nedeniyle, başta turizm sektörü olmak üzere kamuoyunda bayram tatilinin 9 güne uzatıldı.