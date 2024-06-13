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Arefe günü 1000 ihlas ne zamana kadar okunur 2024? Kurban Bayramı arifesi bin ihlas okumanın fazileti nedir? İhlas Suresi Arapça okunuşu - Türkçe anlamı!

Kurban Bayramı arefesi 15 Haziran Cumartesi günü idrak ediliyor. Bu mübarek günde yapılacak en güzel ibadetlerden biri de 1000 İhlas Suresi okumaktır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v) hadis-i şerifinde de buyurduğu üzere, arefe günü 1000 İhlas okumanın büyük faziletleri vardır.

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Giriş Tarihi 13 Haziran 2024, 11:21 Güncelleme 13 Haziran 2024, 11:21
Arefe günü 1000 ihlas ne zamana kadar okunur 2024? Kurban Bayramı arifesi bin ihlas okumanın fazileti nedir? İhlas Suresi Arapça okunuşu - Türkçe anlamı!

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Kurban Bayramı'nı müjdeleyen Arefe Günü, İslam alemi için büyük bir önem taşır. Bu mübarek günde yapılacak ibadetler arasında 1000 İhlas Suresi okumak da yer alıyor. Arefe günü, manevi huzur ve arınma için önemli bir fırsat sunar. Son dönemlerde, "Arefe Günü 1000 İhlas ne zaman okunur, hangi vakitte?" soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

AREFE GÜNÜ 1000 İHLAS OKUMANIN FAZİLETİ

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) hadis-i şeriflerinde de buyurduğu üzere, arefe günü 1000 ihlas okumanın fazileti büyüktür. Hem bu faziletlere hem de arefe günü 1000 ihlas hangi vakitte, ne zamana kadar okunur gibi soruların yanıtlarına yer verdik.

AREFE GÜNÜ 1000 İHLAS OKUMANIN FAZİLETLERİ

İslam aleminin bayramdan bir gün önceki gün olan arefe gününde yapılacak ibadetler arasında 1000 ihlas suresi okumak yer alıyor. Peygamber Efendimiz "En hayırlı, kabulü şayan olan yakarış, Arefe Günü meydana getirilen duadır" şeklinde bir Hadis söylemiştir.



AREFE GÜNÜ 1000 İHLAS HANGİ VAKİTTE NE ZAMANA KADAR OKUNUR?

Arefe günü Bin İhlâs okurken, ihtiyaç hâlinde, arada konuştuktan veya başka bir iş yaptıktan sonra devam etmenin bir mahzuru olmaz. Peş peşe okumak şart değildir. Mesela, bir kısmı sabahtan, bir kısmı öğleden veya ikindiden sonra okunabilir.

Arefe günü bin İhlâs'ı yetiştiremeyen, akşamdan sonra da devam edebilir, okuyabilir.

Arefe ve kurban bayramı günlerinin geceleri, diğer mübarek geceler gibi değildir. Kendilerini takip eden gecelerdir.

İHLAS SURESİ NASIL OKUNUR?

Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Kul hüvellâhü ehad 2- Allâhüssamed 3- Lem yelid ve lem yûled 4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad

İhlas Suresi Anlamı Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle. 1- De ki; O Allah bir tektir. 2- Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir). 3- Doğurmadı ve doğurulmadı 4- O 'na bir denk de olmadı.

İHLAS SURESİ ARAPÇA TÜRKÇE OKUNUŞU! AREFE GÜNÜ 1000 İHLAS OKUMANIN SEVAPLARI

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Kul hüvellâhü ehad

2- Allâhüssamed

3- Lem yelid ve lem yûled

4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad

İhlas Suresi Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

1- De ki; O Allah bir tektir.

2- Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir).

3- Doğurmadı ve doğurulmadı

4- O 'na bir denk de olmadı.

AREFE GÜNÜ İHLAS OKUMANIN FAZİLETLERİ VE SIRLARI

"Arefe günü Besmele ile bin İhlâs okuyanın günahları affedilir ve duası kabul olur." (Ebu-ş şeyh)

Bir hadis-i şerifte:

"Kim ihlâs suresini Arefe gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa Allah (cc), ona ne isterse verir." buyrulmaktadır.

Hadis-i şeriflere göre; "İhlâs suresini okumak kul hakkı hariç diğer bütün günahların affına vesiledir." (Ebu-ş şeyh)

Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:

"Arefe Günü'ne hürmet ediniz! Çünkü Arefe, Allahü teâlânın kıymet verdiği gündür."

"Arefe Günü oruç tutanların, iki senelik günahları af olur. Biri geçmiş senenin, diğeri gelecek senenin günahıdır."

"Arefe Günü 1000 İhlâs okuyanın bütün günahları af olur ve duâsı kabul olur." (Hepsini Besmele ile okumalıdır.)

"Arefe gecesi ibâdet edenler, Cehennemden azat olur."

Peygamberimiz (s.A.S) buyurdu ki: Arefe gününe hürmet ediniz! Çünkü Allahü Tealänın kıymet verdiği bir gündür. Arefe gecesi ibadet edenler Cehennem'den azad olur. Arefe günü ibadet ve dua edenlerin iki senelik günahları affolur. Biri geçmiş senenin, diğeri gelecek senenin günahıdır. Arefe günü bin ihlas okuyanın bütün günahları affolur ve her duası kabul olur. Hepsini besmele ile okumalıdır. Peygamber Efendimiz bugün için "En hayırlı, kabulü şayan olan yakarış, Arefe Günü meydana getirilen duadır" şeklinde bir Hadis söylemiştir. Müslümanlar bugünü oruç, namaz ve yakarma eşliğinde geçirmelidir.

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