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4. Uluslararası Elmas Ödülleri sahiplerini buldu

Türkiye’nin en prestijli organizasyonlarını düzenleyen Ratel Medya Kurucu Ortakları Soner Zorluoğlu ve Hakan Başak ile Luna Medya Ajans Başkanı Veysel Uluyer organizatörlüğünde ve Bordex Boya ile Meges Boya ana sponsorluğunda sanat, medya, spor ve cemiyet dünyası 4. Uluslararası Elmas Ödülleri’nde buluştu.

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Giriş Tarihi 13 Haziran 2024, 10:05 Güncelleme 13 Haziran 2024, 11:01
4. Uluslararası Elmas Ödülleri sahiplerini buldu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Sanat dünyasından Furkan Andıç, Buse Meral, Aslıhan Malbora, Norm Ender, Burak Yörük, Hatice, Erdal Erzincan, Hamdi Alkan, Evrim Akın, Melis İşiten, Murat Soner, Jess Molho, Nihat Kahveci ve alanında başarılı isimler ödüllerini aldı.




Cumhuriyet'in 100. Yılına özel yaptığı "Parla" marşı ile yıla damga vuran Norm Ender davetlilerle birlikte marşı söyleyerek coşku dolu anlar yaşattı.




Yine galada ödül alan bağlamanın üstadı Erdal Erzincan "şelpe" gösterisi ile herkesi mest etti.



Galanın ana sponsoru Bordex Boya ve Meges Boya Yönetim Kurulu Üyesi İshak Peker'e teşekkür plaketi takdim edildi.



Pınar Altuğ Atacan ve Bekir Aksoy'un sunumuyla iş, sanat, medya, spor ve cemiyet hayatının başarılı isimleri 4. Uluslararası Elmas Ödül Töreni'nde ödüllerini alırken Nur Köşker de renkli kırmızı halı röportajları geçekleştirdi.

KATEGORİLER:

GAGE GROUP-YILIN ULUSLARARASI İNOVATİF RAYLI SİSTEMLER VE HAVACILIK HİZMETLERİ MARKASI

PASHA BALLONS-YILIN ÖNCÜ SICAK HAVA BALONU ÜRETİM MARKASI

ÇATALBAŞ-YILIN YENİLENEBİLİR ENERJİ MARKASI

BYS GROUP-İNOVATİF BİLİŞİM SİSTEMLERİ DANIŞMANLIK MARKASI

BSN CONSULTANCY-YATIRIM DANIŞMANLIĞI VE MALİ MÜŞAVİRLİK MARKASI

RED FRIES-YILIN ÖNCÜ VE LİDER AMSTERDAM USULÜ PATATES KIZARTMA LEZZET MARKASI

FULYA VARMAGİ (EGE ÇAĞIN GIDA)-YILIN İNOVATİF DOĞAL GIDA ALANINDA KADIN GİRİŞİMCİ

PORTİFORM-YILIN KALIP İSKELE SİSTEMLERİ ÜRETİM VE PROJELENDİRME MARKASI

GÖKHAN TEKSTİL-YILIN EGE PAMUĞU YAPIMI HAVLU GRUPLARINDA LİDER DÜNYA MARKASI

KAAVE FALCI BACI-YILIN EĞLENCE UYGULAMASI

ÖZEL NURAY ÖZER EĞİTİM KURUMLARI-YILIN GÜVENİLİR EĞİTİM KURUMU

BERNHARD H. MAYER OMNI-YILIN SÜRDÜRÜLEBİLİR SAAT MARKASI

İKİ NOKTA MİMARLIK-İNOVATİF MİMARLIK TASARIM MARKASI

HTMLINE-YILIN İNOVATİF ENTEGRE ENDÜSTRİYEL TEKNOLOJİLER MARKASI

DİJİTAL NESİL AKADEMİSİ-YILIN YENİLİKÇİ EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ÇÖZÜM MARKASI

NURTEN ERKAN NURTEKS İŞ VE İŞÇİ ELBİSELERİ-ULUSLARARASI İŞ VE İŞÇİ ELBİSELERİ TASARIM MARKASI

ORBISMED-YILIN ULUSLARARASI DİŞ SAĞLIĞI TIP MERKEZİ

DEMASAN-YILIN ENDÜSTRİYEL MUTFAK EKİPMANLARI VE GIDA MAKİNALARI TEDARİĞİNDE GÜVENİLİR ÇÖZÜM MARKASI

METROPOL TERCÜME DANIŞMANLIK-ULUSLARARASI TERCÜME VE DANIŞMANLIK MARKASI

AHMET YARDIMCI ACADEMY-YILIN SAĞLIK TURİZMİ EĞİTİM VE DANIŞMANLIK FİRMASI

DENİZ CERİT-EĞİTİM VE DANIŞMANLIK MESLEKTE BAŞARI ÖDÜLÜ

İDEAL EĞİTİM KURUMLARI-YILIN YENİ NESİL EĞİTİM KURUMLARI MARKA ÖDÜLÜ

ÖZER MEKATRONİK-İNOVATİF ELEKTRİK ÜRÜNLERİ MARKASI

SARIYER KOLA-YILIN İÇECEK MARKASI

FIX CONSULTING-YILIN İHRACAT DANIŞMANLIĞINDA LİDER MARKASI

NEXT & NEXTSTAR-LDİER İNOVATİF ELEKTRONİK EV ALETLERİ MARKASI

INTERGAZ-ULUSLARARASI İNOVATİF DOĞA VE ÇEVRE DOSTU LPG MARKASI

STAR ORGANİZASYON-YILIN İNOVATİF ORGANİZASYON HİZMETLERİ MARKASI

MAKCOM GIDA SOĞUTMA-ULUSLARARASI ENDÜSTRİYEL SOĞUK HAVA DEPOLARI KURULUM MARKASI

ESCOLD-ENDÜSTRİYEL SOĞUK HAVA DEPO PANLLERİ ÜRETİM MARKASI

MUSTAFA AMCA'NIN YERİ CANLI BALIK RESTAURANT-YILIN DENİZ MAHSÜLLERİ LEZZET İŞLETME MARKASI

MB LIFE-YILIN ÇIKIŞ YAPAN GRUP ŞİRKETİ

DERYA EMRE (ANALİZ EĞİTİM KURUMLARI)-YILIN KADIN GİRİŞİMCİ VE İNOVATİF EĞİTİME KATKI ÖDÜLÜ

AV. TANER AKSOY-YILIN ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU UZMANI

DN KREATİF DİJİTAL REKLAM AJANSI-YILIN İNOVATİF DİJİTAL REKLAM AJANSI

KALES PEYZAJ-YILIN PEYZAJ TEKNOLOJİLERİ ÇÖZÜM MARKASI

KARAHANLILAR İZOLASYON-YILIN YAPI MALZEMELERİ TEDARİK MARKASI

NORM ENDER-YILIN RAP MÜZİK SANATÇISI

FURKAN ANDIÇ-YILIN ERKEK SİNEMA OYUNCUSU

BUSE MERAL-YILIN KADIN SİNEMA OYUNCUSU

KOLPAÇİNO 4 4'LÜK-YILIN SİNEMA FİLMİ

ASLIHAN MALBORA-YILIN DİJİTAL PLATFORM KADIN OYUNCUSU

PINAR SABANCI İLE YAŞADIM DEMEK İÇİN NE YAPMALI-YILIN YOUTUBE SOHBET PROGRAMI

BURAK YÖRÜK-YILIN ERKEK DRAM OYUNCUSU

HATİCE-HAYVAN HAKLARI FARKINDALIK ÖDÜLÜ

ERDAL ERZİNCAN-MESLEK ONUR ÖDÜLÜ

HAMDİ ALKAN MESLEK ONUR ÖDÜLÜ

EVRİM AKIN İLE EV GEZMESİ-YILIN SOHBET VE EĞLENCE PROGRAMI

SENİ SEVİYORUM İYİ Kİ AYRILMIŞIZ-YILIN TİYATRO OYUNU

MURAT SONER-YILIN YOUTUBE İÇERİK ÜRETİCİSİ

DEMET VE JESS'LE GEL KONUŞALIM-YILIN TELEVİZYON PROGRAMI

MÜZİKONAIR MAGAZİN-YILIN DİJİTAL MAGAZİN PROGRAMI

SEDA METE-YILIN ÇIKIŞ YAPAN KADIN POP SANATÇISI

MELA BEDEL-YILIN POP SLOW ŞARKISI

SONGÜL GÜNER-YILIN DİZİ MÜZİĞİ

AYŞE TOLGA-KİŞİSEL GELİŞİM VE FARKINDALIK ÖDÜLÜ

GOL MAKİNASI-YILIN YOUTUBE SPOR PROGRAMI

İLKER AKSUM-YILIN ERKEK KARAKTER OYUNCUSU

VIP TURKEY-YILIN AKTÜEL YAŞAM DERGİSİ

SAÇKOLİK ADAM-YILIN ÇIKIŞ YAPAN ERKEK SANATÇISI

ÇİĞDEM GÜNAL-YILIN KADIN SPOR PROGRAMI SUNUCUSU

GÜN BAŞLIYOR-YILIN SABAH HABERLERİ PROGRAMI

ATAMAN'LA DEVR-İ ALEM-YILIN YURT DIŞI GEZİ PROGRAMI

MEHMET AYDIN-YILIN ERKEK HABER PROGRAMI SUNUCUSU

DİLARA SAYAN-YILIN HAFTA SONU HABER PROGRAMI SUNUCUSU

GZT-YILIN DİJİTAL HABER PORTALI

PELİN YANTUR-YILIN EKONOMİ HABER SUNUCUSU

TV100 GÜN ORTASI-YILIN GÜNDÜZ HABER PROGRAMI

İBRAHİM KONAR-YILIN BAŞARILI HABER MUHABİRİ

OYA ÇINAR-YILIN MAGAZİN EDİTÖRÜ

MÜGE ÖKTEN-YILIN CANLI PERFORMANS SANATÇISI

VARLIK YÖNETİMİ-YILIN YATIRIM VE GİRİŞİMCİLİK PROGRAMI





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