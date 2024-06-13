4. Uluslararası Elmas Ödülleri sahiplerini buldu

Sanat dünyasından Furkan Andıç, Buse Meral, Aslıhan Malbora, Norm Ender, Burak Yörük, Hatice, Erdal Erzincan, Hamdi Alkan, Evrim Akın, Melis İşiten, Murat Soner, Jess Molho, Nihat Kahveci ve alanında başarılı isimler ödüllerini aldı.
Cumhuriyet'in 100. Yılına özel yaptığı "Parla" marşı ile yıla damga vuran Norm Ender davetlilerle birlikte marşı söyleyerek coşku dolu anlar yaşattı.
Yine galada ödül alan bağlamanın üstadı Erdal Erzincan "şelpe" gösterisi ile herkesi mest etti.
Galanın ana sponsoru Bordex Boya ve Meges Boya Yönetim Kurulu Üyesi İshak Peker'e teşekkür plaketi takdim edildi.
Pınar Altuğ Atacan ve Bekir Aksoy'un sunumuyla iş, sanat, medya, spor ve cemiyet hayatının başarılı isimleri 4. Uluslararası Elmas Ödül Töreni'nde ödüllerini alırken Nur Köşker de renkli kırmızı halı röportajları geçekleştirdi.
KATEGORİLER:
GAGE GROUP-YILIN ULUSLARARASI İNOVATİF RAYLI SİSTEMLER VE HAVACILIK HİZMETLERİ MARKASI
PASHA BALLONS-YILIN ÖNCÜ SICAK HAVA BALONU ÜRETİM MARKASI
ÇATALBAŞ-YILIN YENİLENEBİLİR ENERJİ MARKASI
BYS GROUP-İNOVATİF BİLİŞİM SİSTEMLERİ DANIŞMANLIK MARKASI
BSN CONSULTANCY-YATIRIM DANIŞMANLIĞI VE MALİ MÜŞAVİRLİK MARKASI
RED FRIES-YILIN ÖNCÜ VE LİDER AMSTERDAM USULÜ PATATES KIZARTMA LEZZET MARKASI
FULYA VARMAGİ (EGE ÇAĞIN GIDA)-YILIN İNOVATİF DOĞAL GIDA ALANINDA KADIN GİRİŞİMCİ
PORTİFORM-YILIN KALIP İSKELE SİSTEMLERİ ÜRETİM VE PROJELENDİRME MARKASI
GÖKHAN TEKSTİL-YILIN EGE PAMUĞU YAPIMI HAVLU GRUPLARINDA LİDER DÜNYA MARKASI
KAAVE FALCI BACI-YILIN EĞLENCE UYGULAMASI
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BERNHARD H. MAYER OMNI-YILIN SÜRDÜRÜLEBİLİR SAAT MARKASI
İKİ NOKTA MİMARLIK-İNOVATİF MİMARLIK TASARIM MARKASI
HTMLINE-YILIN İNOVATİF ENTEGRE ENDÜSTRİYEL TEKNOLOJİLER MARKASI
DİJİTAL NESİL AKADEMİSİ-YILIN YENİLİKÇİ EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ÇÖZÜM MARKASI
NURTEN ERKAN NURTEKS İŞ VE İŞÇİ ELBİSELERİ-ULUSLARARASI İŞ VE İŞÇİ ELBİSELERİ TASARIM MARKASI
ORBISMED-YILIN ULUSLARARASI DİŞ SAĞLIĞI TIP MERKEZİ
DEMASAN-YILIN ENDÜSTRİYEL MUTFAK EKİPMANLARI VE GIDA MAKİNALARI TEDARİĞİNDE GÜVENİLİR ÇÖZÜM MARKASI
METROPOL TERCÜME DANIŞMANLIK-ULUSLARARASI TERCÜME VE DANIŞMANLIK MARKASI
AHMET YARDIMCI ACADEMY-YILIN SAĞLIK TURİZMİ EĞİTİM VE DANIŞMANLIK FİRMASI
DENİZ CERİT-EĞİTİM VE DANIŞMANLIK MESLEKTE BAŞARI ÖDÜLÜ
İDEAL EĞİTİM KURUMLARI-YILIN YENİ NESİL EĞİTİM KURUMLARI MARKA ÖDÜLÜ
ÖZER MEKATRONİK-İNOVATİF ELEKTRİK ÜRÜNLERİ MARKASI
SARIYER KOLA-YILIN İÇECEK MARKASI
FIX CONSULTING-YILIN İHRACAT DANIŞMANLIĞINDA LİDER MARKASI
NEXT & NEXTSTAR-LDİER İNOVATİF ELEKTRONİK EV ALETLERİ MARKASI
INTERGAZ-ULUSLARARASI İNOVATİF DOĞA VE ÇEVRE DOSTU LPG MARKASI
STAR ORGANİZASYON-YILIN İNOVATİF ORGANİZASYON HİZMETLERİ MARKASI
MAKCOM GIDA SOĞUTMA-ULUSLARARASI ENDÜSTRİYEL SOĞUK HAVA DEPOLARI KURULUM MARKASI
ESCOLD-ENDÜSTRİYEL SOĞUK HAVA DEPO PANLLERİ ÜRETİM MARKASI
MUSTAFA AMCA'NIN YERİ CANLI BALIK RESTAURANT-YILIN DENİZ MAHSÜLLERİ LEZZET İŞLETME MARKASI
MB LIFE-YILIN ÇIKIŞ YAPAN GRUP ŞİRKETİ
DERYA EMRE (ANALİZ EĞİTİM KURUMLARI)-YILIN KADIN GİRİŞİMCİ VE İNOVATİF EĞİTİME KATKI ÖDÜLÜ
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BUSE MERAL-YILIN KADIN SİNEMA OYUNCUSU
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ASLIHAN MALBORA-YILIN DİJİTAL PLATFORM KADIN OYUNCUSU
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