2110 kişiden sadece 72’si bulabildi! Zeka testi: Mantarların içindeki fare nerede?

Gizli Bir Yaşam: Renkli Mantarlar Arasındaki Hamster
Bu resimde göze çarpan çok sayıda renkli mantar bulunuyor. Mantarların çeşitli boyutları ve renkleri, hamsterı tespit etmeyi zorlaştırıyor.
Zamanla Yarış: 15 Saniyeniz Var
Bu zorluğa rağmen, birçok gözlemci bu süre zarfında hamsterı fark edebildi ve hatta bazıları bu süreçte dünya rekorunu kırarak saniyeler içinde bulduğunu iddia etti. Bu yüzden, sürenizi 15 saniyeye çıkarıyoruz. Hamsterı bulursanız, siz de bir rekortmen olabilirsiniz. Dolayısıyla, zamanınızı iyi kullanın ve tekrar resme göz atın.
İpuçları Paylaşımı: Gözlerinizi Dört Açın
Aranan hamster sadece başı ve gözleri ile sınırlı. Tüm vücudu aramakla yükümlü değilsiniz. Şimdi, turuncu bir mantarın ardından sizi izleyen küçük gözleri arayın. Şu ana kadar bulmuş olmanız muhtemel.
Tekrar resme bakın; cevabınız bir yuvarlak içerisinde saklı.