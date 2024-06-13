2110 kişiden sadece 72’si bulabildi! Zeka testi: Mantarların içindeki fare nerede?

Zamanla Yarış: 15 Saniyeniz Var

Bu zorluğa rağmen, birçok gözlemci bu süre zarfında hamsterı fark edebildi ve hatta bazıları bu süreçte dünya rekorunu kırarak saniyeler içinde bulduğunu iddia etti. Bu yüzden, sürenizi 15 saniyeye çıkarıyoruz. Hamsterı bulursanız, siz de bir rekortmen olabilirsiniz. Dolayısıyla, zamanınızı iyi kullanın ve tekrar resme göz atın.