10 saniyeniz başladı! Stres çarklarının içindeki araba nerede? Zeka testini 1899 kişiden sadece 44’ü bulabildi

Görselde yer alan yüzlerce stres çarkı arasından saklanmış bir araba var. Bu, göründüğünden çok daha zorlayıcı bir görev olabilir. Arabayı bulmak için dikkatli ve hızlı olmanız gerekiyor. Çoğu kişi, arabanın yerini beş saniye içinde fark edebiliyor. Siz de bu deneyimi yaşamak ve gözlem yeteneklerinizi sınamak istiyorsanız, görseli şimdi incelemeye başlayabilirsiniz.