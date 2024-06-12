Zeka testi: Portakalların içindeki kavun nerede? 624 kişiden 35’i 9 saniyede bulabildi

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Bu zeka oyunu soyulmuş portakal dilimleri arasına ustaca yerleştirilmiş bir dilim kavun ile zihni zorluyor. Görsel benzerlikler nedeniyle kavunu fark etmek hiç de kolay değil. Rengi ve dokusu itibariyle portakallara oldukça benzeyen kavun, dikkatli gözler için bile zorlayıcı bir bulmaca sunuyor.

NEDEN BU KADAR ZOR? Meyvelerin renk ve dokularının benzer olması, gözlerimizin ayırt etme yeteneğini sınıyor. Eğer gözlerinizi dört açarsanız ve resme yakından bakarsanız, saklı kavunu belki de bulabilirsiniz. Ancak çoğu kişi verilen kısa sürede başarısız oluyor ve bu da görselin daha da popüler hale gelmesine neden oluyor.