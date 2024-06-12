Washington’da kan aktı! Tuncay Demir’in oğlu Ömer Kaan Demir önce soyuldu sonra katledildi

ABD Washington'ın kuzeybatısındaki Takoma bölgesinde Ömer Kaan Demir (28), geçen pazar günü kız arkadaşını evine bıraktı. Aracına dönerken saldırıya uğradı. Georgia Caddesi'nde yaşanan olayda Demir, ilk önce gaspa uğradı. Daha sonra da silahla ağır yaralandı. Kanlar içinde kalan kaldırıma yığılan Demir, kurtarılamadı. Washington polisi, maske takan iki saldırganın koyu renkli bir araçla kaçtığını açıkladı. Zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Acılı aileden Ömer Kaan Demir'in kardeşi Eren Demir, ağabeyinin IT sektöründe çalıştığını anlattı.

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