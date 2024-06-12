Büyükçekmece’de cesedi denize atılan Sedef Güler’in son anları ortaya çıktı! | 11 saat detayı

Büyükçekmece'de geçtiğimiz hafta balıkçılar tarafından halıya sarılmış bir kadın cesedi bulunmuştu. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede genç kadının cesedinin ayrıca bir zincirle sarıldığını ve 10 kilogramlık bir ağırlık takıldığını tespit etmişti.
Polis yaptığı inceleme sonucu cesedin parmak izi kayıtlarından Sedef Güler adlı genç kadına ait olduğunu tespit etti.
Adli Tıp Morgunda teyzesi sırtındaki yüzü tanınmayacak durumda olan genç kızın cesedini sırtında bulunan 'Yılan' dövmesinden teşhis etti. Yapılan inceleme sonucu genç kadının sarıldığı halının üzerindeki yıkama etiketinden, öldürüldüğü ev, bir güvenlik kamera görüntüsünden de denize atılmak üzere konduğu aracın plakası belirlendi.
2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Halı üzerinden halının Beylikdüzü Dereağzı Mahallesi'nde bulunan bir adresten alındığını belirleyen cinayet polisi önce emlakçı Zafer B'ye ulaştı. Emlakçı Zafer B'nin evi Fırat B'ye kiraladığını öğrenmesinin ardından cinayet polisi bu kez Fırat B'yi yakalamak için çalışma başlattı. Bayrampaşa'da olduğu belirlenen 53 yaşındaki Fırat B, gözaltına alındı. Genç kızın telefonla en son irtibatta olduğu Onur Ö., ise Esenyurt'ta gözaltına alındı.
BENİ TEHDİT ETTİ
Cinayet Büro Amirliğinde yapılan sorguda olayı anlatan Fırat B., olay sırasında kendi evinde olmadığını arkadaşının telefonu üzerine eve gittiğini söyleyerek "Ben gittiğimde kız ölmüştü. Arkadaşım Yavuz, silahla tehdit edip cesedi yok etmek için yardım etmemi istedi. Cesetten nasıl kurtulacağımızı konuşarak plan yaptık. Nalburdan zincir aldık. Cesedi battaniyeye koyup, üzerine ağırlık yapması için zincir sardık. Evde bulduğumuz bir dambılı da zincire bağladık. Sonra otomobile koyarak gidip köprüden aşağı attık" dedi.