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Büyükçekmece'de cesedi denize atılan Sedef Güler'in son anları ortaya çıktı! | 11 saat detayı

Büyükçekmece'de elleri ve ayakları bağlanıp halıya sarılarak denize atılan Sedef Güler cinayetinde yeni görüntüler geldi. 24 yaşındaki Sedef Güler’in Yavuz G ile birlikte binaya giriş yaptıkları onlardan yaklaşık 11 saat sonra ise Fırat B.’nin elinde bir poşetle binaya girdiği anlar güvenlik kamerasına takıldı.

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Giriş Tarihi 12 Haziran 2024, 09:49 Güncelleme 12 Haziran 2024, 09:56
Büyükçekmece’de cesedi denize atılan Sedef Güler’in son anları ortaya çıktı! | 11 saat detayı

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Büyükçekmece'de geçtiğimiz hafta balıkçılar tarafından halıya sarılmış bir kadın cesedi bulunmuştu. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede genç kadının cesedinin ayrıca bir zincirle sarıldığını ve 10 kilogramlık bir ağırlık takıldığını tespit etmişti.

Sedef Güler cinayetine ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı

Polis yaptığı inceleme sonucu cesedin parmak izi kayıtlarından Sedef Güler adlı genç kadına ait olduğunu tespit etti.

Adli Tıp Morgunda teyzesi sırtındaki yüzü tanınmayacak durumda olan genç kızın cesedini sırtında bulunan 'Yılan' dövmesinden teşhis etti. Yapılan inceleme sonucu genç kadının sarıldığı halının üzerindeki yıkama etiketinden, öldürüldüğü ev, bir güvenlik kamera görüntüsünden de denize atılmak üzere konduğu aracın plakası belirlendi.

Sedef Güler cinayetinde şok detaylar

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Halı üzerinden halının Beylikdüzü Dereağzı Mahallesi'nde bulunan bir adresten alındığını belirleyen cinayet polisi önce emlakçı Zafer B'ye ulaştı. Emlakçı Zafer B'nin evi Fırat B'ye kiraladığını öğrenmesinin ardından cinayet polisi bu kez Fırat B'yi yakalamak için çalışma başlattı. Bayrampaşa'da olduğu belirlenen 53 yaşındaki Fırat B, gözaltına alındı. Genç kızın telefonla en son irtibatta olduğu Onur Ö., ise Esenyurt'ta gözaltına alındı.

BENİ TEHDİT ETTİ
Cinayet Büro Amirliğinde yapılan sorguda olayı anlatan Fırat B., olay sırasında kendi evinde olmadığını arkadaşının telefonu üzerine eve gittiğini söyleyerek "Ben gittiğimde kız ölmüştü. Arkadaşım Yavuz, silahla tehdit edip cesedi yok etmek için yardım etmemi istedi. Cesetten nasıl kurtulacağımızı konuşarak plan yaptık. Nalburdan zincir aldık. Cesedi battaniyeye koyup, üzerine ağırlık yapması için zincir sardık. Evde bulduğumuz bir dambılı da zincire bağladık. Sonra otomobile koyarak gidip köprüden aşağı attık" dedi.

"BENİM OLAYLA BİR İLGİM YOK"
Olayın diğer şüpheli O.Ö. ise sosyal medya üzerinden tanıştığı Sedef Güler'i olay günü kendi isteği üzerine şüphelilerin evinin bulunduğu sokağa bıraktığını cinayetle bir ilgisinin olmadığını söyledi.

KATİL OLAY YERİNE GERİ DÖNMÜŞ
Polis soruşturması sonucunda şüphelilerin cesedi attıktan sonra, sabah erken saatlerde geri dönerek cesedin batıp batmadığını kontrol ettikleri öğrenildi. Cesedin batmadığını gören şüphelilerin cinayetin ortaya çıkacağını anlayarak o andan itibaren kaçmaya başladıkları belirlendi.

SINIR KAPILARINA UYARI
Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fırat B. tutuklanırken, O.Ö. adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Şüpheli Fırat B. çıkışta "Ben kimseyi öldürmedim" dedi. Öte yandan cinayetin firari şüphelisi olarak aranan Yavuz G.'nin çok sayıda polise geliş kaydı olduğu, ayrıca hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Şüphelinin yurt dışına kaçmaya çalıştığını değerlendiren polis ekipleri tüm sınır kapılarının uyarıldığını belirttiler.

SEDEF'İN SON ANLARI BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ
Öte yandan olayla ilgili yeni görüntü de ortaya çıktı. Sedef Güler'in son anlarına ait görüntülerde genç kızın yanında Yavuz G. İle eve girdikleri ve beraber yürüdükleri görülüyor. Görüntünün devamında ise öğlen saat 13:00 gibi eve diğer şüpheli Fırat B.'nin geldiği görülüyor. Elde edilen diğer görüntülerde ise şüphelilerin halıya sardıkları cesedi götürüp köprüden attıkları araç görülüyor.

"CESET BİZ POLİSE İHBAR EDİNCE ATILMIŞ"

Genç kızın acılı annesi Gülizar Güler ise şu ifadeleri kullandı

"Bu ateş benim içime değil, tüm dünyaya düştü. Söndürün bu ateşi ne olur ben nefes alamıyorum. Kızım iş görüşmesine gidiyorum diye kafeye görüşmeye gitti. Kafe sahibi Yavuz G.'yi aradım. Kızım geldi tartıştı kızımla çıktı gitti dedi. O aradığı sırada benim kızımın cesedi yanındaymış. 2 gün evde cesediyle kalmış. Benim yavrum bunu hak etmedi. Biz karakola gittiğimizi söylemeseydik belki cesedini bile bulamayacaktık" dedi.

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