B sınıfı ehliyet sahiplerine müjde verildi! Trafikte yeni dönem başlıyor

Bu düzenlemenin ayrıntılarına göz attığımızda A1 sınıfı ehliyet gerektiren motosikletler artık B sınıfı ehliyetle de kullanılabilecek. Bu yeni hak, ticari amaçlar dışında kullanılmak üzere geçerli olacak. Ancak bu fırsattan yararlanabilmek için bazı önemli şartlar bulunuyor.