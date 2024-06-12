B sınıfı ehliyet sahiplerine müjde verildi! Trafikte yeni dönem başlıyor

Bu şartları yerine getiren sürücüler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen A1 sınıfı sertifikayı sürücü belgelerine işletebilecekler.
Bu sertifikanın ehliyet üzerine herhangi bir ek kod yazılmasına gerek kalmayacak, ancak isteyen sürücüler, belirtilen süre içinde bu işlemi gerçekleştirebilecek.
Artık yollarda daha esnek bir hareket imkanı bulan B sınıfı ehliyet sahipleri bu düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte, yeni haklarını kullanmaya başlayabilirler. Trafik yönetmeliğindeki bu önemli değişiklik herkes için daha geniş ulaşım seçenekleri sunarak, günlük yaşamın dinamiklerini olumlu yönde etkileyecek gibi görünüyor.