PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

B sınıfı ehliyet sahiplerine müjde verildi! Trafikte yeni dönem başlıyor

Alınan yeni karar B sınıfı ehliyet sahiplerinin yüzünü güldürdü. 10 Şubat 2024 tarihinde Resmi Gazete'de yer alan bir düzenleme ile artık B sınıfı ehliyet sahibi vatandaşlar, belirli koşulları sağlamaları halinde 125 cc'ye kadar motosiklet kullanma hakkına sahip olacak. Özellikle sıkışık şehir trafiğinde pratik bir alternatif arayanlar için bu yenilik adeta bir nefes olacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 12 Haziran 2024, 11:20 Güncelleme 12 Haziran 2024, 11:20
B sınıfı ehliyet sahiplerine müjde verildi! Trafikte yeni dönem başlıyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Bu düzenlemenin ayrıntılarına göz attığımızda A1 sınıfı ehliyet gerektiren motosikletler artık B sınıfı ehliyetle de kullanılabilecek. Bu yeni hak, ticari amaçlar dışında kullanılmak üzere geçerli olacak. Ancak bu fırsattan yararlanabilmek için bazı önemli şartlar bulunuyor.

İŞTE O ŞARTLAR

Ehliyet Yaşı: Ehliyetin en az 2 yıl önce alınmış olması gerekiyor.
Sağlık Durumu: Trafik için gerekli sağlık şartlarını karşılama zorunluluğu.

Eğitim ve Sınavlar: Direksiyon eğitimi derslerini başarıyla tamamlamak ve pratik sürüş sınavından geçmek gerekiyor.
Geçmiş Ehliyet Durumu: Ehliyetin geçmişte iptal edilmemiş olması şartı aranıyor.

Bu şartları yerine getiren sürücüler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen A1 sınıfı sertifikayı sürücü belgelerine işletebilecekler.

Bu sertifikanın ehliyet üzerine herhangi bir ek kod yazılmasına gerek kalmayacak, ancak isteyen sürücüler, belirtilen süre içinde bu işlemi gerçekleştirebilecek.

Artık yollarda daha esnek bir hareket imkanı bulan B sınıfı ehliyet sahipleri bu düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte, yeni haklarını kullanmaya başlayabilirler. Trafik yönetmeliğindeki bu önemli değişiklik herkes için daha geniş ulaşım seçenekleri sunarak, günlük yaşamın dinamiklerini olumlu yönde etkileyecek gibi görünüyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Son dakika: BM aylar sonra ilan etti: İsrail savaş suçu işliyor! Tel Aviv’e Refah uyarısı: Saldırıları derhal durdurun
Başkan Erdoğan’dan 18 yıl sonra CHP’ye ziyaret! Karşılıklı Türk kahvesi içtiler! Özgür Özel’den özel hediye
İHH
SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin Temmuz zammına son 21 gün! Kim ne kadar alacak? Enflasyon oranı + refah payı + taban aylıkları…
Fitch Ratings’ten Türkiye ekonomisi için büyüme tahmini! Seçimlerin dış yatırımcıya etkisi: Güven tam geri dönüş var
İsrail’e füze yağmuru: 7 Ekim’den bu yana en büyük saldırı! Hizbullah’ın üst düzey komutanı öldürülmüştü: Lübnan’dan 90 roket ateşlendi
Kırılmamış faylar var diyerek o bölgeyi işaret etti! Deprem için en riskli il...
Usta isimlerden A Milli Takım yorumu! 3 kriz var! Montella sorunları nasıl çözecek? O oyuncu yerden yere vuruldu: Maçı hediye etti
Hayvansever imajı altında dolandırıcılık! Köpekvelisi Buket Özgünlü hakkında korkunç iddialar: Köpekleri sakatlayıp para topluyordu
EMEKLİ’YE 3’LÜ ZAM | 26 bin 178 liraya kadar çıkabilir! Maaş, ek ödeme ve promosyon... SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Bayram öncesi diplomasi trafiği! Başkan Erdoğan önce İspanya sonra İtalya’ya gidecek: Ana gündem Gazze
HAVA DURUMU | 45 dereceyi bulacak! Meteoroloji ve Bakan uyardı! Çarşamba gecesine dikkat! Durduğumuz yerde terleyeceğiz
ABD Başkanı Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden üç suçlamanın hepsinden suçlu bulundu! Kaç yıl hapis yatacak?
İzmir’de dehşet veren görüntü! Denizin rengi değişti kötü kokular yayıldı! Uzmanlar tehlikeye dikkat çekti
Hacı adaylarına sosyal medya uyarısı: Haccın ruhuna zarar verir
SON DAKİKA