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İstanbul'da gizemli vurgun

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde katip olan Gizem E. o dönem nişanlısı olan M.E.M.'nin akrabası E.M. ile tanıştı. Gizem E. gayrimenkul şirketinde çalıştığını ve elinde uygun fiyata yüksek kazanç sağlayacak bir daire olduğunu açıkladı. E.M.'den 550 bin lira aldı. Dolandırıldığını anlayan E.M., Gizem E'den şikayetçi olunca soruşturma başlatıldı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 11 Haziran 2024 Güncelleme 11 Haziran 2024, 07:01
İstanbul’da gizemli vurgun

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İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde katip olan Gizem E. o dönem nişanlısı olan M.E.M.'nin akrabası E.M. ile tanıştı. Gizem E. gayrimenkul şirketinde çalıştığını ve elinde uygun fiyata yüksek kazanç sağlayacak bir daire olduğunu açıkladı. E.M.'den 550 bin lira aldı. Dolandırıldığını anlayan E.M., Gizem E'den şikayetçi olunca soruşturma başlatıldı. Eski katip Gizem E. hakkında dolandırıcılık suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Şüpheli kadının benzer taktiklerle farklı kişileri de dolandırdığı ve hakkında çok sayıda soruşturma olduğu ortaya çıktı. Olayın ardından nişanlısı Gizem E.'den ayrıldı. Oğuzhan UYSAL

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