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Eski futbolcudan acı haber! Elektrikli bisikletiyle kanala düştü

Son dakika haberler... Denizli'de kanala düşen elektrikli bisikletin sürücüsü eski futbolcu Kemal Karataş hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Giriş Tarihi 11 Haziran 2024, 14:01 Güncelleme 11 Haziran 2024, 14:01
Eski futbolcudan acı haber! Elektrikli bisikletiyle kanala düştü

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Denizli'nin Sarayköy ilçesinde kanala düşen elektrikli bisiklet sürücüsü eski futbolcu Kemal Karataş hayatını kaybetti.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Köprübaşı Mahallesi'nde meydana geldi.

BİSİKLETLE KANALA DÜŞTÜ
Sarayköyspor'un eski futbolcusu Kemal Karataş'ın kullandığı elektrikli bisiklet, kontrolden çıkarak 2 metre yükseklikten kanala düştü.

Kemal KarataşKemal Karataş

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

KEMAL KARATAŞ HAYATINI KAYBETTİ
Ağır yaralanan Karataş, ambulansla Sarayköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karataş, burada kurtarılamadı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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