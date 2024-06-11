Denizli'nin Sarayköy ilçesinde kanala düşen elektrikli bisiklet sürücüsü eski futbolcu Kemal Karataş hayatını kaybetti.
Kaza, saat 02.00 sıralarında Köprübaşı Mahallesi'nde meydana geldi.
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde kanala düşen elektrikli bisiklet sürücüsü eski futbolcu Kemal Karataş hayatını kaybetti.
Kaza, saat 02.00 sıralarında Köprübaşı Mahallesi'nde meydana geldi.
BİSİKLETLE KANALA DÜŞTÜ
Sarayköyspor'un eski futbolcusu Kemal Karataş'ın kullandığı elektrikli bisiklet, kontrolden çıkarak 2 metre yükseklikten kanala düştü.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
KEMAL KARATAŞ HAYATINI KAYBETTİ
Ağır yaralanan Karataş, ambulansla Sarayköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karataş, burada kurtarılamadı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.