AFAD-KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 11 Haziran 2024 Deprem nerede oldu, kaç şiddetinde deprem oldu?

Türkiye'nin jeolojik yapısı, özellikle Marmara ve Ege bölgeleri başta olmak üzere, aktif fay hatları nedeniyle yüksek bir deprem riski taşır. Bu bölgelerde yer alan yer altı hareketliliği, sık sık meydana gelen sarsıntılarla kendini göstermekte, bu durum deprem önlemlerinin ne kadar hayati olduğunu vurgulamaktadır. En son 11 Haziran 2024 tarihinde gerçekleşen deprem, bu riskin somut bir göstergesi olarak önümüze çıkmıştır. Depremin merkez üssü, şiddeti ve etkilediği bölgelerle ilgili detaylı bilgilere AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin "Son Depremler" sayfasından ulaşabilirsiniz. Bu tür doğal afetler, alınması gereken tedbirler ve toplumsal farkındalığın artırılmasının önemini bir kez daha gözler önüne sermektedir.