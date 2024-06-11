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AFAD-KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 11 Haziran 2024 Deprem nerede oldu, kaç şiddetinde deprem oldu?

Türkiye, jeolojik yapısı itibarıyla, özellikle Marmara ve Ege bölgelerinde yer alan aktif fay hatları nedeniyle yüksek deprem riski taşımaktadır. Bu bölgeler, yer altındaki sürekli hareketlilik sebebiyle sık sık sarsıntılar yaşamakta, bu da deprem önlemlerinin hayati önem taşıdığını göstermektedir. Son olarak, 11 Haziran 2024'te meydana gelen deprem, bu riskin somut bir örneği olarak karşımıza çıkmaktadır. Depremin merkez üssü, şiddeti ve etkilediği alanlar hakkında detaylı bilgileri AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin "Son Depremler" bölümünden takip edebilirsiniz. Bu tür olaylar, alınması gereken önlemlerin ve toplumun bilinçlendirilmesinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır.

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Giriş Tarihi 11 Haziran 2024, 08:49 Güncelleme 11 Haziran 2024, 08:49
AFAD-KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 11 Haziran 2024 Deprem nerede oldu, kaç şiddetinde deprem oldu?

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Türkiye'nin jeolojik yapısı, özellikle Marmara ve Ege bölgeleri başta olmak üzere, aktif fay hatları nedeniyle yüksek bir deprem riski taşır. Bu bölgelerde yer alan yer altı hareketliliği, sık sık meydana gelen sarsıntılarla kendini göstermekte, bu durum deprem önlemlerinin ne kadar hayati olduğunu vurgulamaktadır. En son 11 Haziran 2024 tarihinde gerçekleşen deprem, bu riskin somut bir göstergesi olarak önümüze çıkmıştır. Depremin merkez üssü, şiddeti ve etkilediği bölgelerle ilgili detaylı bilgilere AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin "Son Depremler" sayfasından ulaşabilirsiniz. Bu tür doğal afetler, alınması gereken tedbirler ve toplumsal farkındalığın artırılmasının önemini bir kez daha gözler önüne sermektedir.

AFAD KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

2024-06-11 08:19:30 36.9575 28.68833 6.91 ML 1.7 Köyceğiz (Muğla)
2024-06-11 08:11:37 39.65833 25.69028 8.75 ML 1.4 Ege Denizi - [37.20 km] Bozcaada (Çanakkale)
2024-06-11 07:37:54 39.67278 25.82222 7.75 ML 1.7 Ege Denizi - [27.07 km] Bozcaada (Çanakkale)
2024-06-11 07:31:14 38.25667 38.77222 7.0 ML 2.5 Pütürge (Malatya)
2024-06-11 07:29:13 38.93861 27.05278 7.0 ML 2.4 Aliağa (İzmir)
2024-06-11 07:14:45 37.87917 27.13861 7.01 ML 1.8 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [09.88 km] Kuşadası (Aydın)
2024-06-11 06:28:46 37.38917 37.07583 7.0 ML 1.7 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2024-06-11 05:53:41 38.08694 37.20361 10.68 ML 3.3 Ekinözü (Kahramanmaraş)
2024-06-11 05:21:45 37.39278 37.0575 7.06 ML 1.9 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2024-06-11 03:59:19 36.75083 28.1725 6.94 ML 1.1 Marmaris (Muğla)


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Deprem Riskine Karşı Alınması Gereken Önlemler

Eğitim ve Bilinçlendirme: Deprem gerçeğiyle yaşamak zorunda olan vatandaşlarımızın, deprem öncesi, sırası ve sonrasında nasıl hareket etmeleri gerektiği konusunda eğitimlerinin sürekli güncellenmesi büyük önem taşımaktadır.

Bina Güvenliği: Özellikle eski yapıların deprem yönetmeliklerine uygun hale getirilmesi, yeni yapılacak binaların ise mevcut deprem yönetmeliğine göre inşa edilmesi hayati önem taşımaktadır.

Acil Durum Hazırlıkları: Her hane, acil durum çantası hazırlamalı ve bu çantanın içinde en az üç gün sürecek gıda, su, ilaç gibi temel ihtiyaç malzemeleri bulundurmalıdır. Ayrıca, acil durum planlarının yapılması ve düzenli tatbikatların gerçekleştirilmesi önerilmektedir.

Haberleşme Planları: Aile bireyleri arasında bir haberleşme planı oluşturulmalı ve bu planın herkes tarafından bilinmesi sağlanmalıdır.

Güncel Deprem Aktiviteleri için Kaynaklar

Deprem aktivitelerini anlık olarak takip etmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin internet siteleri ziyaret edilebilir. Bu siteler, Türkiye'deki en güvenilir deprem izleme merkezleri olarak bilinmektedir:

Türkiye'de yaşayan her bireyin deprem gerçeğini kabul ederek gerekli önlemleri alması ve bilinçlenmesi gerekmektedir. Yalnızca devletin ve ilgili kurumların değil, her vatandaşın da bu konuda üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi büyük önem taşımaktadır.

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