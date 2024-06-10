Paraya para demiyor! Bunu yaparak günde 1.500 TL kazanıyor! Yapması oldukça kolay!

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Manisa ve çevresindeki asma yaprakları, geleneksel Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden biri olarak kalmaya devam edecek gibi görünüyor. Üreticiler ve aileler için önemli bir gelir kaynağı olan bu faaliyet, bölgesel kültürün de bir parçası haline gelmiş durumda.

Asma Yaprağının Ekonomik Değeri Bir zamanlar yalnızca üzüm bağlarının bakımı sırasında atılan asma yaprakları, artık son 20 yıl içinde üzüm üreticileri için gelirin en önemli kaynaklarından biri. Bu yapraklar, özellikle peynirle sarılarak yapılan sarma gibi geleneksel Türk yemeklerinde kullanıldığı için yüksek talep görüyor. Serhat Akkaya gibi yerel üreticiler, bu işin hem aile bütçesine katkısı hem de bölgesel ekonomiye olan etkilerini vurgulamakta.