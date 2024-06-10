Kendisiyle dalga geçenlere ders verdi

Ankara'da 3. sınıf öğrencisi Mert Anıl Arslan (8), 4 yaşına kadar konuşma bozukluğu yaşaması nedeniyle akranlarıyla arkadaşlık kuramadı. Ailesinin yönlendirmesiyle kitaplar ile arkadaş olan küçük çocuk, 4 yıl içinde 750 kitap okumayı başardı. Boyundan büyük kitaplar sayesinde konuşma yetisini kazandı. Ardından da "Hamur abi" adlı bir kitap yazdı.

HİÇ ARKADAŞI OLMADI

Başarısını anlatan Arslan, "Bir keresinde babama senin kitabını yazacağım diye şaka yapmıştım. Ondan sonra da gerçekten yazacağımı babam bilmiyordu. Akran zorbalığına uğrayan bir hamurun kendini farklılıklarla görmesini, farklılıkların daha iyi olmasını öğrenmesinin hikayesi. Ben de birazcık akran zorbalığına uğruyordum eskiden, bundan bahsettim. Küçükken konuşma bozukluğum vardı. Hiç kimse benimle arkadaş olmuyordu. Anaokuluna gidince de konuşmam birazcık kötü olduğu için kimse benimle arkadaş olmuyordu. Herkes benimle dalga geçiyordu. Ben de annem sayesinde kitaplarla tanıştım. Kütüphanelere gittim ve 750 tane kitap okudum. Kitap okuyarak konuşma bozukluğumu yendim ve bir tane kitap yazdım" ifadelerini kullandı.