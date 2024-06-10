KARPUZU ÇOK SOĞUK BİR ŞEKİLDE TÜKETMEYİN

Karpuzun antioksidan etkisinden en iyi şekilde faydalanabilmek için oda sıcaklığında tüketilmesi gerektiğini belirten uzmanlar, buzdolabında bekletilen ve soğuk olarak tüketilen karpuzun bu etkisini kaybettiğini ifade ediyor. Karpuz, içerdiği nitrik oksit sayesinde kasları gevşetiyor ve kan damarlarını genişletiyor. Bu da kan basıncını düşürerek kan akışını sağlıyor.