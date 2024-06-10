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Karpuzu böyle yiyenler yandı! Uzmanlar bas bas bağırıyor...Sağlımızla oynuyormuşuz

Yaz mevsiminin vazgeçilmez meyvesi karpuz, serinletici ve lezzetli özelliğiyle sofralarda sıkça yer alıyor. Ancak uzmanlar, karpuzun yanlış tüketilmesinin çeşitli sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıyor. İşte karpuzun doğru tüketim şekli...

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Giriş Tarihi 10 Haziran 2024, 15:53 Güncelleme 10 Haziran 2024, 15:53
Karpuzu böyle yiyenler yandı! Uzmanlar bas bas bağırıyor...Sağlımızla oynuyormuşuz

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Yaz aylarının serinletici lezzeti karpuz, doğru tüketilmediğinde sağlık sorunlarına yol açabilir. Uzmanlar, karpuzu oda sıcaklığında tüketmenin önemine ve aşırı tüketimin risklerine dikkat çekiyor.

KARPUZU ÇOK SOĞUK BİR ŞEKİLDE TÜKETMEYİN

Karpuzun antioksidan etkisinden en iyi şekilde faydalanabilmek için oda sıcaklığında tüketilmesi gerektiğini belirten uzmanlar, buzdolabında bekletilen ve soğuk olarak tüketilen karpuzun bu etkisini kaybettiğini ifade ediyor. Karpuz, içerdiği nitrik oksit sayesinde kasları gevşetiyor ve kan damarlarını genişletiyor. Bu da kan basıncını düşürerek kan akışını sağlıyor.

KİLO ALDIRIYOR

Yüksek su ve lif oranıyla tok tutma özelliği sayesinde diyetlerde tercih edilen karpuzun, yüksek glisemik indeksi nedeniyle fazla tüketildiğinde kilo aldırabileceği konusunda da uyarılarda bulunuluyor. Kalorisi düşük olmasına rağmen, aşırı tüketim durumunda istenmeyen kilo artışlarına sebep olabileceği belirtiliyor.

ŞEKER HASTALARI DİKKAT!

Uzmanlar, şeker hastalarının karpuzu tek başına tüketmemesi gerektiğini, kan şekerini yükseltebileceğini vurguluyor. Karpuzun yanında ceviz, fındık gibi ek besinlerle tüketilmesi öneriliyor. Ayrıca karpuzun potasyum kaynağı olması ve idrar söktürücü özelliği nedeniyle böbrek yetmezliği olan hastaların da dikkatli tüketmesi gerektiği ifade ediliyor.

SAĞLIKLI KARPUZ TÜKETİMİ İÇİN ÖNERİLER

  • Ana öğünlerde tüketin: Et ve sebze yemeklerinin yanında bir dilim karpuz tüketebilirsiniz.
  • Ara öğünlerde tercih edin: Gün içinde ara öğün olarak peynirle değil, ceviz ve fındık gibi besinlerle birlikte tüketin.
  • Şeker hastaları dikkatli olsun: Şeker hastaları karpuzu tek başına tüketmemelidir.
  • Buzdolabında bekletmeyin: Karpuzu oda sıcaklığında tüketerek antioksidan etkisinden daha iyi faydalanabilirsiniz.

Yaz aylarında serinlemek için sıkça tercih edilen karpuzun, sağlığınızı olumsuz etkilememesi için bu uyarıları dikkate alarak tüketmenizde fayda var.

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