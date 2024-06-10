Yaz aylarının serinletici lezzeti karpuz, doğru tüketilmediğinde sağlık sorunlarına yol açabilir. Uzmanlar, karpuzu oda sıcaklığında tüketmenin önemine ve aşırı tüketimin risklerine dikkat çekiyor.
Yaz aylarının serinletici lezzeti karpuz, doğru tüketilmediğinde sağlık sorunlarına yol açabilir. Uzmanlar, karpuzu oda sıcaklığında tüketmenin önemine ve aşırı tüketimin risklerine dikkat çekiyor.
Karpuzun antioksidan etkisinden en iyi şekilde faydalanabilmek için oda sıcaklığında tüketilmesi gerektiğini belirten uzmanlar, buzdolabında bekletilen ve soğuk olarak tüketilen karpuzun bu etkisini kaybettiğini ifade ediyor. Karpuz, içerdiği nitrik oksit sayesinde kasları gevşetiyor ve kan damarlarını genişletiyor. Bu da kan basıncını düşürerek kan akışını sağlıyor.
Yüksek su ve lif oranıyla tok tutma özelliği sayesinde diyetlerde tercih edilen karpuzun, yüksek glisemik indeksi nedeniyle fazla tüketildiğinde kilo aldırabileceği konusunda da uyarılarda bulunuluyor. Kalorisi düşük olmasına rağmen, aşırı tüketim durumunda istenmeyen kilo artışlarına sebep olabileceği belirtiliyor.
Uzmanlar, şeker hastalarının karpuzu tek başına tüketmemesi gerektiğini, kan şekerini yükseltebileceğini vurguluyor. Karpuzun yanında ceviz, fındık gibi ek besinlerle tüketilmesi öneriliyor. Ayrıca karpuzun potasyum kaynağı olması ve idrar söktürücü özelliği nedeniyle böbrek yetmezliği olan hastaların da dikkatli tüketmesi gerektiği ifade ediliyor.
Yaz aylarında serinlemek için sıkça tercih edilen karpuzun, sağlığınızı olumsuz etkilememesi için bu uyarıları dikkate alarak tüketmenizde fayda var.