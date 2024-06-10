İstanbul’da DEAŞ’ın mali yapısına yönelik 7 ilçede operasyon

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ile Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Suriye ve Irak başta olmak üzere Orta Doğu'daki post-El-Kaide yapısını sürdüren terör örgütü DEAŞ'ı fonlayan, örgüte mali destek sağlayan şirketleri ve bu firmaların sahiplerini yakından izledi. Örgütün kullandığı kripto paralara ve DEAŞ'ın Türkiye derinliğindeki para ağını mercek altına alan polis ekipleri, bu çerçevede İstanbul'da faaliyet gösteren bazı döviz bürolarını, ithalat/ ihracat gibi dış ticaret firmalarını ve uluslararası nakliyat şirketlerinin sahiplerinin de aralarında bulunduğu şüphelileri tespit etti.

ŞİRKETLERİN FAALİYETLERİ DONDURULDU

Örgüte yüklü miktarda para aktardıkları anlaşılan kişi ve kurumlara yönelik yapılan tespitlerin ardından önceki gün operasyon için harekete geçildi. Sabaha karşı kentin 7 ilçede eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bahçelievler'de 7, Bakırköy'de 4, Başakşehir'de 3, Çatalca'da 2, Fatih'te 5, Zeytinburnu'nda 5 ve Şişli'de 1 olmak üzere toplam 27 ev ve iş yerine gerçekleştirilen harekatta, Türk vatandaşlığı elde eden Suriyeli döviz şirketi sahibi Abdel R.A., Abdel R.A.'nın kardeşi ve ortağı Muhammad A.A., Haşim A.H., Talib A., Mostapha S., Abdulaziz A.A., döviz bürosu sahibi, Ararat M., dış ticaret ve nakliyat firması sahipleri Muhammad N.A, Muhammad A.H. ile bu iş adamlarının kuruluşlarında çalışan örgüt yanlısı 2 kişi ile beraber 11 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere İstanbul TEM Şube'ye götürülürken, örgüt üyelerinden ele geçen yüklü miktarda para, altın ve gümüş gibi değerli madenlere de el konuldu. "E Nakliyat Ltd. Şti." ve "G.. İthalat ve İhracat A.Ş" adlı 2 şirketin tüm mal varlıklarının ise dondurulduğu belirtildi.



Aramalarda çok sayıda dijital materyal ve doküman, 4 tabanca, silahlara ait çok sayıda şarjör ve mermi, 13 kripto para soğuk cüzdanı, 100 gram altın, 130 kilo gümüş, 89 bin 830 lira, 13 bin euro, 17 bin 907 dolar, 7 bin 805 Suudi riyali, 770 BAE dirhemi ve 2 milyon 380 bin Özbekistan somu ele geçirildi.