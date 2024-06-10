Hurdacı olarak işe başladı 7 yıl çıraklıktan sonra hayatı değişti! Bu yöntemle binlerce lira kazanıyor

Murat Çetin'in 450-500 kilograma ulaşan devasa eserleri, Düzce Bilim Merkezi'nde sergileniyor. Ancak hedefi sadece eserlerini sergilemekle sınırlı değil. Çetin, Türkiye'de sanayi atıklarını değerlendiren kişi sayısının azlığına dikkat çekerek, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan destek beklediğini ifade ediyor. Onun büyük hayali, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı endüstriyel araçlar müzesi açmak.

Çetin'in başarısı, sadece sanat dünyasında değil, gençler arasında da büyük ilgi uyandırıyor. Sosyal medyada paylaştığı eserleriyle gençleri şaşırtıyor ve kendisiyle gurur duymalarını sağlıyor.