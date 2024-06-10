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Hurdacı olarak işe başladı 7 yıl çıraklıktan sonra hayatı değişti! Bu yöntemle binlerce lira kazanıyor

Düzce'nin sanayi hayatına yön veren bir isim, Murat Çetin, geri dönüşüm ile sanatı bir araya getirerek dikkatleri üzerine çekiyor. 7 yıl önce küçük bir sanayi sitesinde çırak olarak işe başlayan Çetin, o zamandan beri yaptığı işte büyük bir ustalığa ulaştı.

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Giriş Tarihi 10 Haziran 2024, 21:55 Güncelleme 10 Haziran 2024, 22:01
Hurdacı olarak işe başladı 7 yıl çıraklıktan sonra hayatı değişti! Bu yöntemle binlerce lira kazanıyor

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47 yaşındaki Murat Çetin, Düzce'nin küçük sanayi sitesinde çırak olarak işe başladıktan sonra, hurda parçaları sanat eserlerine dönüştürme fikrini hayata geçirdi.

Düzce'nin küçük sanayi sitesinde 7 yıl önce çırak olarak işe başlayan Murat Çetin, mesleğin inceliklerini öğrenip motor ustası oldu. Ancak sıradan bir ustalıkla yetinmeyen Çetin, araç parçalarını sanat eserlerine dönüştürerek dikkat çekici bir yolculuğa adım attı.

Çetin, işin inceliklerini öğrendikten sonra atık parçaları değerlendirme fikriyle yola çıktı. Araçlardan çıkan parçalardan objeler, robot maketler ve heykeller yaparak sanatını konuşturdu. Şimdi ise hayal gücünü ve el beceresini kullanarak yaptığı geri dönüşüm eserlerini sergilemek için bir müze kurma hedefiyle ilerliyor.

Murat Çetin'in 450-500 kilograma ulaşan devasa eserleri, Düzce Bilim Merkezi'nde sergileniyor. Ancak hedefi sadece eserlerini sergilemekle sınırlı değil. Çetin, Türkiye'de sanayi atıklarını değerlendiren kişi sayısının azlığına dikkat çekerek, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan destek beklediğini ifade ediyor. Onun büyük hayali, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı endüstriyel araçlar müzesi açmak.

Çetin'in başarısı, sadece sanat dünyasında değil, gençler arasında da büyük ilgi uyandırıyor. Sosyal medyada paylaştığı eserleriyle gençleri şaşırtıyor ve kendisiyle gurur duymalarını sağlıyor.

Murat Çetin'in hikayesi, sadece bir sanayi çıraklığından sanat ustalığına değil, aynı zamanda geri dönüşüm ve yaratıcılıkla dolu bir ilham kaynağı olarak da öne çıkıyor.

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