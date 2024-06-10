Böyle evlat olmaz olsun

Bursa'da geçen yıl otomobille seyreden çift arasında tartışma çıktı. Kocasının yavaşlatmasını fırsat bilen kadın, araçtan inip kaçtı. Peşinden koşan H.K., cebinden çıkardığı bıçakla eşine saldırdı. 4 çocuk annesi, kurtarılamadı. Yakalanan katil, tutuklandı. Çiftin kızları M.K. (16) ile Ş.K. (15) ise ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılanan babalarından şikayetçi olmadı. Kardeşler, annelerinin M.Z. isminde sevgilisi olduğunu, bazı günler onunla kaldığını, kendilerine kötü davrandığını ve babalarına sürekli hakaret ettiğini anlattı.

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