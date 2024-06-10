1 gram altından bile daha değerli! O ilimizde yetişiyor; Kilosu 175 bin TL...

Akzambak üreticilerine göre, özellikle Almanya , Hollanda ve Fransa gibi ülkelerden çayına, Zürih gibi şehirlerden ise polenine yoğun talep var. Çiçeklerin toplanmasından sonra yapraklarından çay üretiliyor ve sabah akşam tüketilmesi öneriliyor. Bu çay, baş ağrısı, sinüzit gibi hastalıkların yanı sıra nefes darlığına da iyi geliyor.

Akzambak çiçeği ürünlerinin ekonomik değeri oldukça yüksek. Özellikle organik boya yapımında kullanılan polenin kilosu 5 bin euro civarında seyrederken, yurt dışına gönderilen çaylar ise kilosu 2 bin 500 eurodan satılıyor. Bu yüksek fiyatlar, ürünlerin ne kadar özel ve değerli olduğunu ortaya koyuyor.

Bölgesel Farklılıklar ve İhracat Yolları

Adana gibi şehirler başta olmak üzere, çayın yurt içinde de belirli bölgelere gönderildiği bilinmektedir. Ancak ürünün büyük bir kısmı ihracat için ayrılıyor. Polen ise doğrudan Zürih'teki organik boya fabrikalarına gönderiliyor, burada yüksek kaliteli ve çevre dostu boyaların üretiminde ana bileşen olarak kullanılıyor.

Akzambak çiçeği, bilimsel adıyla Lilium candidum, zambakgiller (Liliaceae) familyasına ait bir bitki türüdür. Bu zarif ve gösterişli çiçek, özellikle Akdeniz iklimine sahip bölgelerde yaygın olarak bulunur ve genellikle süs bitkisi olarak yetiştirilir. Akzambak çiçeği, antik çağlardan beri hem güzelliği hem de çeşitli kültürel ve dini sembolizmleri nedeniyle değer görmüştür.