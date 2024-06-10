1 gram altından bile daha değerli! O ilimizde yetişiyor; Kilosu 175 bin TL...

Uluslararası Talep ve İhracat
Akzambak üreticilerine göre, özellikle Almanya, Hollanda ve Fransa gibi ülkelerden çayına, Zürih gibi şehirlerden ise polenine yoğun talep var. Çiçeklerin toplanmasından sonra yapraklarından çay üretiliyor ve sabah akşam tüketilmesi öneriliyor. Bu çay, baş ağrısı, sinüzit gibi hastalıkların yanı sıra nefes darlığına da iyi geliyor.
Pazar Değeri ve Satış Fiyatları
Akzambak çiçeği ürünlerinin ekonomik değeri oldukça yüksek. Özellikle organik boya yapımında kullanılan polenin kilosu 5 bin euro civarında seyrederken, yurt dışına gönderilen çaylar ise kilosu 2 bin 500 eurodan satılıyor. Bu yüksek fiyatlar, ürünlerin ne kadar özel ve değerli olduğunu ortaya koyuyor.
Bölgesel Farklılıklar ve İhracat Yolları
Adana gibi şehirler başta olmak üzere, çayın yurt içinde de belirli bölgelere gönderildiği bilinmektedir. Ancak ürünün büyük bir kısmı ihracat için ayrılıyor. Polen ise doğrudan Zürih'teki organik boya fabrikalarına gönderiliyor, burada yüksek kaliteli ve çevre dostu boyaların üretiminde ana bileşen olarak kullanılıyor.
Akzambak çiçeği, bilimsel adıyla Lilium candidum, zambakgiller (Liliaceae) familyasına ait bir bitki türüdür. Bu zarif ve gösterişli çiçek, özellikle Akdeniz iklimine sahip bölgelerde yaygın olarak bulunur ve genellikle süs bitkisi olarak yetiştirilir. Akzambak çiçeği, antik çağlardan beri hem güzelliği hem de çeşitli kültürel ve dini sembolizmleri nedeniyle değer görmüştür.
Özellikleri
Görünüm: Akzambak çiçeği, beyaz renkte, büyük ve gösterişli çiçeklere sahiptir. Çiçekleri genellikle 6 yapraklıdır ve hoş bir kokuya sahiptir. Bu çiçeklerin ortasında sarı renkteki organlar dikkat çeker.
Boyut: Bu bitki türü, genellikle 60 ila 150 cm arasında bir yüksekliğe ulaşabilir. Uzun ve ince bir gövdesi vardır.
Yapraklar: Yaprakları uzun, ince ve mızrak şeklindedir. Yapraklar gövde boyunca sıralı bir şekilde dizilmiştir.
Çiçeklenme Dönemi: Akzambak çiçeği, genellikle yaz aylarında, özellikle haziran ve temmuz aylarında çiçek açar.
Yetiştirme ve Bakım
Akzambak çiçeği, özellikle güneşli ve hafif gölgeli alanlarda iyi yetişir. Toprak açısından seçici değildir, ancak iyi drene olmuş, besin açısından zengin toprakları tercih eder. Su ihtiyacı orta seviyededir; toprağın nemli kalması ancak suyun birikmemesi önemlidir. Kışın soğuk havalara karşı dirençlidir, ancak çok sert kış koşullarında korunmaya ihtiyaç duyabilir.