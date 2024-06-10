1 damla yağ çekmeyen mayasız 5 dakikada hafif pişi tarifi: İçine 2 kaşık katmak yeterli!

Kahvaltı sofralarının ve çay saatlerinin gözdesi olan pişi, artık daha hafif ve pratik! Sadece 15 dakikada hazırlanan bu tarifle, maya ve yağ kullanmadan enfes pişiler yapabilirsiniz. Hem hafif, hem lezzetli, hem de kolay!

1 KAŞIK EKLEMEK YAĞ ÇEKMESİNİ ENGELLİYOR

Zeytinyağı, pişi hamuruna eklendiğinde hamurun kızartma sırasında fazla yağ çekmesini engeller. Bu sayede pişiler daha hafif, daha sağlıklı ve daha az yağlı olur. Zeytinyağının içindeki doğal bileşenler, hamurun kızartma yağı ile olan etkileşimini azaltarak yağın hamura nüfuz etmesini zorlaştırır. Ayrıca zeytinyağı, hamura hoş bir aroma ve ekstra yumuşaklık katar, böylece pişiler hem lezzetli hem de sağlıklı bir seçenek haline gelir.