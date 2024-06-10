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1 damla yağ çekmeyen mayasız 5 dakikada hafif pişi tarifi: İçine 2 kaşık katmak yeterli!

Kahvaltı sofralarının ve çay saatlerinin vazgeçilmezi olan pişilerin, maya kullanmadan ve yağ çekmeden nasıl yapılacağını öğrenmek ister misiniz? İşte karşınızda, sadece 15 dakikada hazırlayabileceğiniz, mayasız yağ çekmeyen pişi tarifi! Bu tarifle, pişileriniz hem hafif olacak hem de lezzetiyle kapış kapış tükenecek.

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Giriş Tarihi 10 Haziran 2024, 20:42 Güncelleme 10 Haziran 2024, 20:42
1 damla yağ çekmeyen mayasız 5 dakikada hafif pişi tarifi: İçine 2 kaşık katmak yeterli!

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Kahvaltı sofralarının ve çay saatlerinin gözdesi olan pişi, artık daha hafif ve pratik! Sadece 15 dakikada hazırlanan bu tarifle, maya ve yağ kullanmadan enfes pişiler yapabilirsiniz. Hem hafif, hem lezzetli, hem de kolay!

1 KAŞIK EKLEMEK YAĞ ÇEKMESİNİ ENGELLİYOR

Zeytinyağı, pişi hamuruna eklendiğinde hamurun kızartma sırasında fazla yağ çekmesini engeller. Bu sayede pişiler daha hafif, daha sağlıklı ve daha az yağlı olur. Zeytinyağının içindeki doğal bileşenler, hamurun kızartma yağı ile olan etkileşimini azaltarak yağın hamura nüfuz etmesini zorlaştırır. Ayrıca zeytinyağı, hamura hoş bir aroma ve ekstra yumuşaklık katar, böylece pişiler hem lezzetli hem de sağlıklı bir seçenek haline gelir.

🥚🧂 MAYASIZ YAĞ ÇEKMEYEN PİŞİ TARİFİ

Malzemeler

🥚 2 adet yumurta
🥛 1 çay bardağı yoğurt
💧 1 çay bardağı su veya yoğurt suyu
🧂 1 tatlı kaşığı tuz
🥄 1 çay kaşığı karbonat veya 1 paket kabartma tozu
🌾 4-4.5 su bardağı un
🥄 1 yemek kaşığı zeytinyağı

Hamurun Hazırlanması:

Yumurtaları, yoğurdu, suyu (veya yoğurt suyunu), zeytinyağını ve tuzu bir yoğurma kabına koyun.

Pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar karıştırın.

Unu azar azar ekleyerek karışıma yedirin.

Karbonatı veya kabartma tozunu ekleyin.

Kalan unu da ilave ederek hamuru yoğurun.

Hamur toparlandığında ellerinizi yıkayıp temiz ellerle hamuru tekrar toparlayın. Bu hamurun kıvamını iyileştirir.

Unun kalitesine göre miktar değişebilir, son bardak unu eklerken kontrollü olun.

Tezgaha bolca un serpin ve hamuru dilediğiniz şekilde kesin.

Bol kızgın yağda pişileri arkalı önlü kızartın.

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