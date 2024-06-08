A-B-C-D-E sınıf ehliyeti olana müjde verildi! Artık rahatça yapılacak

Yapılan yenilikler arasında, ders saatleri ve sınav tarihleri konusunda esneklikler dikkat çekiyor. Artık sürücü kursları, gençlerin yoğun programlarına uyum sağlayacak şekilde ders ve sınav saatlerini düzenleyebiliyor. Bu esnek yapı, özellikle iş hayatı ve eğitimle meşgul gençler için büyük bir kolaylık sağlıyor.