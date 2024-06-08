SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

A-B-C-D-E sınıf ehliyeti olana müjde verildi! Artık rahatça yapılacak

Son dönemlerde genç sürücülere yönelik ehliyet alım sürecinde yapılan düzenlemeler, hem erişilebilirliği artırıyor hem de daha esnek bir yapı sunuyor. Bu yeni düzenlemeler, gençlerin iş ve eğitim hayatlarına uyum sağlayarak ehliyet sahibi olmalarını kolaylaştırıyor. Yenilenen sistem adaylara daha kullanıcı dostu ve verimli bir süreç sunma amacı taşıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 08 Haziran 2024, 12:03 Güncelleme 08 Haziran 2024, 12:03
A-B-C-D-E sınıf ehliyeti olana müjde verildi! Artık rahatça yapılacak

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Yapılan yenilikler arasında, ders saatleri ve sınav tarihleri konusunda esneklikler dikkat çekiyor. Artık sürücü kursları, gençlerin yoğun programlarına uyum sağlayacak şekilde ders ve sınav saatlerini düzenleyebiliyor. Bu esnek yapı, özellikle iş hayatı ve eğitimle meşgul gençler için büyük bir kolaylık sağlıyor.

EHLİYET YAŞ SINIRLARINDA ÖNEMLİ DÜZENLEMELER

Geçtiğimiz yıllarda ehliyet yaş sınırlarında yapılan düzenlemeler, genç sürücülerin daha erken yaşlarda ehliyet sahibi olabilmelerini teşvik ediyor.

Özellikle D sınıfı ehliyet için yaş sınırı 26'dan 24'e indirilmişken, M, A1 ve B1 sınıfı ehliyetler için yaş sınırı 16'ya düşürüldü

Ağır motosiklet kullanımı için gereken A sınıfı ehliyetin yaş sınırı ise 20 olarak belirlendi.

Bu düzenlemelerle birlikte genç sürücülerin eğitim süreci hızlanırken, trafik güvenliğinin de artırılması hedefleniyor.

Alınan önlemler gelecek nesillerin daha bilinçli ve yetkin sürücüler olarak yetişmelerine olanak tanıyacak. İlerleyen yıllarda bu adımların trafik kazalarının azalmasına ve genel trafik güvenliğinin artmasına katkıda bulunması bekleniyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Gündem Gazze! D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi İstanbul’da toplandı | Bakan Fidan: Gazze’deki katliamı gerçekleştirenler hesap verecek
CANLI | Fenerbahçe’de tarihi gün: İlk raunt gergin başladı! Aziz Yıldırım kongreyi terk etti
Türk Telekom
YKS maratonu başladı | 3 milyon aday ter döküyor! Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Başkan Erdoğan 11 Haziran’da CHP’yi ziyaret edecek! Masada hangi konular var? Özgür Özel’den ziyaret için özel sipariş
Galatasaray’dan Lucas Torreira’ya partner! Orta sahaya süper yıldız
Mezuniyet töreninde korkunç olay | Cemal Reşit Rey’de dev ekran böyle devrilmiş! Düşme anı anbean kamerada
Ticaret Bakanlığı açıkladı! Çin menşeli otomotiv ithalatına yüzde 40 ek vergi: 30 gün sonra yürürlüğe girecek
7 deney tek hedef! Türkiye’nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever’in uzay yolculuğu için geri sayım başladı
Büyük tehlike! Dijital Telif Yasası çıkmazsa sinema sektörü de kaybedecek!
Yatırım değil kabus oldu! Meta’ya davalar yolda
Yüksek tazminat imkanı: Ödemeyi artırmak için ne zaman ayrılmak gerek? Kıdem hesabına neler, nasıl katılabilir?
ÖZEL | Fenerbahçe’den taraftarı heyecanlandıracak hamle! Dusan Tadic bu transfere çok şaşıracak
Somer Sivrioğlu’ndan manidar paylaşım! Deniz Akkaya çıldırdı: O şişkoya dava açacağım
Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen’e Kopenhag’da saldırı: 1 kişi tutuklandı
SON DAKİKA